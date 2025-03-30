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Волочкова нечаянно выдала правду о женихе дочери

Волочкова случайно проговорилась о женихе дочери перед свадьбой
Анастасия Волочкова, Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова, Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

В конце апреля единственная дочь Анастасии Волочковой выйдет замуж за своего избранника Никиту Григоряна. Пара собирается не только расписаться, но и повенчаться.
Недавно балерина нечаянно выдала секрет пары. Причём, её заявление полностью противоположно тому, что ранее говорила 19-летняя Ариадна.

«Ребята сняли скромную квартиру и, вложив собственные средства, создают себе уют. Очень за них рада и думаю, буду хорошей тещей», – проговорилась Анастасия, слова которой приводит «Комсомольская правда».
При этом её дочь утверждала, что живёт в квартире Никиты, в прекрасных условиях. И работает исключительно для своего удовольствия

«Я уже четыре года преподаю английский и французский языки. В университете я начала изучать немецкий и древнегреческий. А недавно стала учить армянский, потому что мой будущий муж – армянин», – рассказывала Аридна.
Несостыковки на этом не ограничиваются. Изначально сообщалось, что Никита является учредителем нескольких компаний. Однако вскоре эта информация была опровергнута, и выяснилось, что его отец работает таксистом, а сам молодой человек пытался взять микрокредит на 15 тысяч рублей.

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«Лучшие врачи» готовы прилететь в Таиланд для спасения Паши Техника, сообщил его менеджер
Менеджер Техника: «Лучшие врачи» готовы прилететь в Таиланд для спасения рэпера
30 марта 2025, 14:05

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

«Лучшие врачи» готовы прилететь в Таиланд, чтобы бороться за жизнь рэпера Паши Техника. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на его менеджера.
В беседе с каналом менеджер певца заявил, что якобы заручился поддержкой «самых лучших спецов» из неназванных частных клиник, которые готовы вылететь на Пхукет для оказания помощи Технику. При этом их имена не были раскрыты.

Менеджер также отметил, что команда исполнителя не отменяет его концерты, назначенные на апрель, а просто переносит их на осень. При этом площадки уже начали сообщать о возврате билетов. В частности, так произошло в Новосибирске, где уже 4 апреля должен был состояться концерт рэпера.

В настоящее время Паша Техник по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Большая часть его лёгких поражена инфекцией, а дыхание происходит через аппарат ЭКМО. У рэпера также наблюдается некорректная работа почек. Мозг при этом функционирует хорошо.

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«Он был лучшим отцом»: Анна Седокова рассказала об отношениях сына и погибшего Яниса Тиммы
Седокова рассказала, что её сын посвящает каждый свой матч погибшему Тимме
30 марта 2025, 13:51

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова постепенно возвращается к нормальной жизни после трагедии с Янисом Тиммой. Недавно она дала первое интервью, в котором рассказала о своих чувствах и о том, как уход спортсмена пережили её дети, которым он заменил отца.
Особенно тяжело утрату пережил Гектор – сын Седоковой от бизнесмена Артёма Комарова. Мальчика Тимма воспитывал с 2-летнего возраста. В соцсетях певицы до сих пор можно найти семейные фото и видео с их участием.

«Янис был для него всем: его миром и лучшим отцом. Он начал заниматься баскетболом, потому что боготворил его. Наши отношения были сложными в последнее время, но их отношения всегда были особенными», – отметила Седокова в беседе с VOICE.
Певица добавила, что это большой пример того, как отец может вложить любовь в ребёнка и привить ему настоящую любовь к спорту. Теперь каждую игру Гектор, увлекающийся баскетболом, посвящает Янису и играет в его майке.

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Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию
30 марта 2025, 13:36

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)

Концерт знаменитого рэпера Канье Уэста в России не состоится. Причина — провокационные экстремистские и нацистские высказывания исполнителя в Интернете.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Уточняется, что в этом году организаторы запланированного выступления Канье собирались как минимум дважды встретиться с представителями артиста, чтобы окончательно обговорить все условия, сроки, райдер певца и вопросы оплаты. Однако всё резко осложнило поведение рэпера, имеющего даже некоторые признаки биполярного расстройства. Он вдруг начал размещать в социальных сетях лозунги и призывы антисемитского и нацистского содержания.

После этого российская сторона решила прекратить все контакты с представителями рэп-исполнителя. Эту информацию подтвердил глава агентства PMI Евгений Финкельштейн, чья компания вела переговоры с командой Уэста по поводу организации концерта.

Теперь Канье грозит также запрет въезда на территорию Российской Федерации, так как его высказывания вполне подпадают под статьи УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию ненависти и вражды и так далее. Лучше бы просто читал рэп, а не писал посты.

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#запрет
#рф
#переговоры
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«Надо зарабатывать самой!»: Тина Канделаки отказалась от $1 миллиона за ужин с мужчиной
Тина Канделаки посоветовала женщинам зарабатывать самим, не надеясь на подарки
30 марта 2025, 13:36

Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Один из подписчиков на камеру спросил у известной журналистки, телеведущей, продюсера и общественного деятеля Тины Канделаки, согласилась бы она поужинать с мужчиной, если бы он предложил ей за это миллион долларов. Ответом было решительное «нет».
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль». Канделаки пояснила, что, по ей мнению, женщине в современном мире следует зарабатывать самой, не рассчитывая на дорогие подарки щедрых поклонников.

«Надо зарабатывать самой, тратить самой, своими доходами и расходами руководить самой, чтобы вообще ни от кого не зависеть», — заявила звезда телеэкрана и медийной сферы.

Свою точку зрения она объяснила тем, что на самом деле никто никому ничего не дарит, а всё, что женщина не заработала сама, у неё потом могут с лёгкостью отобрать.

«Тот, кто подарил тебе миллион, потом также легко этот миллион и отнимет. Не отнимут только то, что заработано тяжёлым трудом, а остальное — заберут», — заключила сильная женщина Тина Канделаки.

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#женщина
#подарки
#продюсер
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«Ему неинтересны мероприятия»: Катерина Ковальчук рассказала о жизни с Гариком Харламовым и секрете его похудения
Актриса Катерина Ковальчук рассказала о семейной жизни с Гариком Харламовым
30 марта 2025, 13:09

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Телеграм @katerinakovalchyk)

В прошлом году актриса Катерина Ковальчук вышла замуж за юмориста и шоумена Гарика Харламова и до поры избегала делиться подробностями их личной жизни. Недавно она решила сделать исключение, раскрыв некоторые секреты супруга и детали их семейных отношений.
В «ШБ-шоу» продюсера Георгия Иващенко на канале Music Box 32-летняя артистка призналась, что её супруг не любит светских мероприятий и предпочитает проводить вечера дома.

«Гарик дома, ему неинтересно на мероприятиях. Мы видимся дома каждый вечер, смотрим сериалы», — рассказала Ковальчук.

Иващенко обратил внимание, что в последнее время Харламов, всегда склонный к некоторой полноте, стал выглядеть заметно постройневшим. Катерина согласилась с этим, сказав, что у Гарика есть свой метод похудения, секрет которого она пока не готова раскрыть. Однако актриса, сама отличающаяся стройностью и безупречной фигурой, подчеркнула, что хорошая форма её мужа никак не связана с какими-то диетами.

«Никак и никогда не затыкаю ему рот. Это секретик. Он все любит есть, не ограничивает себя в еде, так как ненавидит это. Правда, не ест куриные яйца из-за аллергии. Я не ем холодец, красное мясо. Рыбу ем редко. Ем курицу», — поделилась Катерина деталями их семейного рациона.

Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук узаконили отношения в прошлом году. До этого пара встречалась несколько лет. Познакомились артисты во время съемок сериала «Гусар», который показывал затем телеканал ТНТ. В начале августа 2024-го звёздная пара сыграла пышную свадьбу, которую посетили многие известные персоны.

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