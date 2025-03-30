Волочкова нечаянно выдала правду о женихе дочери

Анастасия Волочкова, Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
В конце апреля единственная дочь Анастасии Волочковой выйдет замуж за своего избранника Никиту Григоряна. Пара собирается не только расписаться, но и повенчаться.
Недавно балерина нечаянно выдала секрет пары. Причём, её заявление полностью противоположно тому, что ранее говорила 19-летняя Ариадна.
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«Ребята сняли скромную квартиру и, вложив собственные средства, создают себе уют. Очень за них рада и думаю, буду хорошей тещей», – проговорилась Анастасия, слова которой приводит «Комсомольская правда».При этом её дочь утверждала, что живёт в квартире Никиты, в прекрасных условиях. И работает исключительно для своего удовольствия
«Я уже четыре года преподаю английский и французский языки. В университете я начала изучать немецкий и древнегреческий. А недавно стала учить армянский, потому что мой будущий муж – армянин», – рассказывала Аридна.Несостыковки на этом не ограничиваются. Изначально сообщалось, что Никита является учредителем нескольких компаний. Однако вскоре эта информация была опровергнута, и выяснилось, что его отец работает таксистом, а сам молодой человек пытался взять микрокредит на 15 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова