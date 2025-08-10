«У моего мужа крепкая спина»: Зепюр Брутян запрыгнула на Павла Прилучного у бассейна на курорте
Зепюр Брутян запрыгнула на Павла Прилучного у бассейна на курорте
Зепюр Брутян в личном блоге опубликовала забавное видео с Павлом Прилучным. Актриса похвасталась силой своего супруга.
Когда Прилучный начал выполнять приседания около бассейна в Турции, к нему подошла его жена. Брутян буквально запрыгнула на него, но это не смутило актёра.
Он продолжил выполнять упражнения, а супруга стала для него дополнительным весом. Артист продемонстрировал свою выносливость, чем вызвал восхищение у своей супруги.
«Сильная спина — сильная семья!» — отметила она.
*Запрещен в РФ