«У моего мужа крепкая спина»: Зепюр Брутян запрыгнула на Павла Прилучного у бассейна на курорте

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)

Зепюр Брутян в личном блоге опубликовала забавное видео с Павлом Прилучным. Актриса похвасталась силой своего супруга.



Когда Прилучный начал выполнять приседания около бассейна в Турции, к нему подошла его жена. Брутян буквально запрыгнула на него, но это не смутило актёра.

Он продолжил выполнять упражнения, а супруга стала для него дополнительным весом. Артист продемонстрировал свою выносливость, чем вызвал восхищение у своей супруги.

«Сильная спина — сильная семья!» — отметила она.

Екатерина Коршунова

