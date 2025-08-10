«У моего мужа крепкая спина»: Зепюр Брутян запрыгнула на Павла Прилучного у бассейна на курорте

10 августа 2025, 14:23

Зепюр Брутян запрыгнула на Павла Прилучного у бассейна на курорте

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)

Зепюр Брутян в личном блоге опубликовала забавное видео с Павлом Прилучным. Актриса похвасталась силой своего супруга.





Когда Прилучный начал выполнять приседания около бассейна в Турции, к нему подошла его жена. Брутян буквально запрыгнула на него, но это не смутило актёра.



Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)



Он продолжил выполнять упражнения, а супруга стала для него дополнительным весом. Артист продемонстрировал свою выносливость, чем вызвал восхищение у своей супруги.





«Сильная спина — сильная семья!» — отметила она.