«У моего ребенка будет 1057 отцов»: Переспавшая с более чем 1000 мужчинами за день порноактриса Бонни Блю беременна

Российский писатель и телеведущий Геннадий Малахов в 2006 году вел авторскую программу «Малахов+», которая была одним из самых рейтинговых шоу на телевидении. В эфире он «лечил» людей керосином и приседаниями, а также настаивал, что уринотерапия является лучшим средством от многих болезней.