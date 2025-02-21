«У моего ребенка будет 1057 отцов»: Переспавшая с более чем 1000 мужчинами за день порноактриса Бонни Блю беременна

Бонни Блю (Фото: Instagram*/bonnie_blue_xox)
Порноактриса Бонни Блю заявила о своей беременности. При этом звезда фильмов для взрослых не смогла назвать настоящего отца своего ребенка.
В ответ на это она сказала, что папой станет каждый из 1057 мужчин, с которыми она занялась сексом. Ранее в своих публикациях актриса намекала на будущее пополнение, так как ее потянуло на определенную еду. К тому же в одном из видео в своих соцсетях она пообещала ввести трансляцию родов.
Порнозвезда Бонни Блю стала известна тем, что за 12 часов занялась сексом с более чем тысячью мужчинами. На каждого ей приходилось уделять не более 41 секунды в среднем.
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Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
«Всего через восемь месяцев я буду вести самую масштабную в мире прямую трансляцию родов», — сказала Бонни.
Порнозвезда Бонни Блю стала известна тем, что за 12 часов занялась сексом с более чем тысячью мужчинами. На каждого ей приходилось уделять не более 41 секунды в среднем.
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Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
Иван Мусатов