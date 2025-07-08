«У нас был баттл»: Бузова поспорила с Авербухом на свадьбе спортсменов

08 июля 2025, 19:48

Бузова и Авербух поспорили из-за Мамаева на свадьбе Соловьева и Авериной

Ольга Бузова (Фото: Телеграм/byzovahouse)

На свадьбе фигуриста Дмитрия Соловьева и гимнастки Дины Авериной разгорелся конфликт между Ольгой Бузовой и Ильей Авербухом. Как пишет издание «7Дней.ru», причиной жарких дискуссий стал футболист Павел Мамаев, который также присутствовал на торжестве.