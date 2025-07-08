«У нас был баттл»: Бузова поспорила с Авербухом на свадьбе спортсменов

Бузова и Авербух поспорили из-за Мамаева на свадьбе Соловьева и Авериной
Ольга Бузова (Фото: Телеграм/byzovahouse)

На свадьбе фигуриста Дмитрия Соловьева и гимнастки Дины Авериной разгорелся конфликт между Ольгой Бузовой и Ильей Авербухом. Как пишет издание «7Дней.ru», причиной жарких дискуссий стал футболист Павел Мамаев, который также присутствовал на торжестве.



Оба артиста начали активно уговаривать спортсмена принять участие в своих проектах — певица предлагала «Сокровища императора», а фигурист настаивал на «Ледниковом периоде».

Позже исполнительница хита «Мало половин» запустила среди подписчиков голосование, чтобы определить, в каком шоу стоит появиться Мамаеву. Авербух назвал такой подход дешевым и отметил, что в проекте Бузовой ему будет неинтересно — там «нечего делать». В итоге спор разрешила жена футболиста Надежда Санько, которая пояснила, что последнее слово остается за ней.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0