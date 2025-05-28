«У нас были отношения»: Степан Меньщиков раскрыл правду о любовной связи с Ксенией Собчак

28 мая 2025, 11:19

Степан Меньщиков рассказал о взаимной симпатии с Ксенией Собчак

Степан Меньщиков (фото: Telegram @Stepan_Menshikov)

Степан Меньщиков прокомментировал слухи об отношениях с журналисткой Ксенией Собчак. Звезда «Дома-2» подчеркнул, что не знает, можно ли назвать их связь романом, однако утверждает, что у них действительно была симпатия друг к другу.





В шоу «Переговорка» на «Радио 1» телезвезда не стал опровергать слухи об отношениях с Собчак, о чём то и дело вспоминают в Сети. Мужчина отметил, что у них была особая связь, которая не переросла во что-то серьёзное, поскольку и Ксения, и Степан не допустили этого.





«Да, может, у нас были отношения, не то чтобы отношения… У нас была симпатия внезапная. Она сначала не понимала меня, потом – поняла. Потом начала приглядываться. Я же чувствовал эту историю. Потом мы эту тему свели на нет», – поделился Меньщиков.