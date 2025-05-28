«У нас были отношения»: Степан Меньщиков раскрыл правду о любовной связи с Ксенией Собчак
Степан Меньщиков рассказал о взаимной симпатии с Ксенией Собчак
Степан Меньщиков прокомментировал слухи об отношениях с журналисткой Ксенией Собчак. Звезда «Дома-2» подчеркнул, что не знает, можно ли назвать их связь романом, однако утверждает, что у них действительно была симпатия друг к другу.
В шоу «Переговорка» на «Радио 1» телезвезда не стал опровергать слухи об отношениях с Собчак, о чём то и дело вспоминают в Сети. Мужчина отметил, что у них была особая связь, которая не переросла во что-то серьёзное, поскольку и Ксения, и Степан не допустили этого.
«Да, может, у нас были отношения, не то чтобы отношения… У нас была симпатия внезапная. Она сначала не понимала меня, потом – поняла. Потом начала приглядываться. Я же чувствовал эту историю. Потом мы эту тему свели на нет», – поделился Меньщиков.Напомним, что Собчак раньше приписывали много романов, однако официально замужем она была дважды. Первым избранником стал актёр Максим Виторган, от которого телеведущая родила сына Платона. Сейчас Собчак замужем за режиссёром Константином Богомоловым. Пара вместе воспитывает ребёнка Ксении от первого брака. Общих детей у них нет.