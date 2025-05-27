Цена квартиры: Ксения Собчак надела брендовый браслет на модный показ

Ксения Собчак (Фото: Telegram, @ksbchk)
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила закрытый показ бренда Walk of Shame, прошедший в Грибоедовском ЗАГСе в Москве. Видео и фото с модного шоу она опубликовала в соцсетях.
Для мероприятия телеведущая подготовила экстравагантный образ: платье, поверх которого надеты рубашка в горошек и чёрная ветровка. Дополнил наряд роскошный браслет Bvlgari из белого золота с бриллиантами. Его цена баснословная — более 29 млн рублей (стоимость указана на сайте ювелирного магазина Vivid Diamonds), за эти деньги можно купить большую квартиру в столице.
Ранее Собчак призналась, что хотела бы прибегнуть к услугам пластического хирурга.
Читайте также:
«Я иду забрать свое»: жена Эрнста в экстравагантном наряде появилась в Грибоедовском ЗАГСе
Яна Чурикова объяснила, почему скрывает 16-летнюю дочь от публики
Глеб Калюжный прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике»
Ранее Собчак призналась, что хотела бы прибегнуть к услугам пластического хирурга.
Читайте также:
«Я иду забрать свое»: жена Эрнста в экстравагантном наряде появилась в Грибоедовском ЗАГСе
Яна Чурикова объяснила, почему скрывает 16-летнюю дочь от публики
Глеб Калюжный прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике»
Анастасия Чубина