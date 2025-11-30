«У нас будет мальчик»: гендер-пати на концерте «Иванушек International» взорвало публику
Кирилл Туриченко из «Иванушек International» объявил, что ждёт сына
Кирилл Туриченко и его супруга Дарья наконец узнали пол будущего ребёнка — у пары родится мальчик. Об этом сообщает Super.
Самый важный момент семья решила разделить не в узком кругу, а прямо на юбилейном концерте «Иванушек International», посвящённом 30-летию группы. Весь зал стал свидетелем трогательного гендер-пати, которое вызвало бурю эмоций у поклонников и самих артистов.
Ещё перед выступлением, общаясь с журналистами, Кирилл делился, что продумывают имена: для девочки в фаворитах были символичные варианты — Иванка или Елизавета, а вот для мальчика — подходящее имя пара пока не придумала.
