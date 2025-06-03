«У нас что, вакханалия?»: Бородин возмутился возвращением на сцену оскорбившей россиян Лолиты

Глава ФПБК Бородин возмутился возвращением Лолиты Милявской на сцену
Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Глава Федерального антикоррупционного проекта Виталий Бородин возмущен тем, что Лолита Милявская выступает на российской эстраде после резонансного скандала с «голой» вечеринкой 2023 года. В своем Telegram-канале политик назвал бывшую Александра Цекало «любительницей сатанинских «голых» вечеринок».



«Где справедливость? У нас что, вакханалия в стране? Что происходит?» — задается вопросом Виталий Бородин.
Он напомнил, что у Милявской запланированы выступления в Москве и Красногорске 6 и 13 июня. Кроме того, Бородин опубликовал кадры, где Лолита в архивном интервью допустила в адрес соотечественников оскорбительные высказывания, намекнув, что «нужно использовать» россиян.

«Голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой вызвала широкий общественный резонанс. Гости были в откровенных нарядах, как и сама тематика мероприятия. В результате пострадала репутация Милявской и самой Ивлеевой.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0