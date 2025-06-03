«У нас что, вакханалия?»: Бородин возмутился возвращением на сцену оскорбившей россиян Лолиты

03 июня 2025, 13:08

Глава ФПБК Бородин возмутился возвращением Лолиты Милявской на сцену

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Глава Федерального антикоррупционного проекта Виталий Бородин возмущен тем, что Лолита Милявская выступает на российской эстраде после резонансного скандала с «голой» вечеринкой 2023 года. В своем Telegram-канале политик назвал бывшую Александра Цекало «любительницей сатанинских «голых» вечеринок».







«Где справедливость? У нас что, вакханалия в стране? Что происходит?» — задается вопросом Виталий Бородин.

