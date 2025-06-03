«У нас что, вакханалия?»: Бородин возмутился возвращением на сцену оскорбившей россиян Лолиты
Глава ФПБК Бородин возмутился возвращением Лолиты Милявской на сцену
Глава Федерального антикоррупционного проекта Виталий Бородин возмущен тем, что Лолита Милявская выступает на российской эстраде после резонансного скандала с «голой» вечеринкой 2023 года. В своем Telegram-канале политик назвал бывшую Александра Цекало «любительницей сатанинских «голых» вечеринок».
«Где справедливость? У нас что, вакханалия в стране? Что происходит?» — задается вопросом Виталий Бородин.Он напомнил, что у Милявской запланированы выступления в Москве и Красногорске 6 и 13 июня. Кроме того, Бородин опубликовал кадры, где Лолита в архивном интервью допустила в адрес соотечественников оскорбительные высказывания, намекнув, что «нужно использовать» россиян.
«Голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой вызвала широкий общественный резонанс. Гости были в откровенных нарядах, как и сама тематика мероприятия. В результате пострадала репутация Милявской и самой Ивлеевой.