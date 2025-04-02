В Ахтубинске появится улица имени Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина (Фото: Telegram @nadezhda_babkina)
В родном городе певицы Надежды Бабкиной Ахтубинске появится улица с ее именем. Об этом сообщил врио главы города Александр Сиваков, его слова приводит «Абзац».
«Будет строиться новый микрорайон, и, соответственно, там будет название новой улицы (в честь Надежды Бабкиной – ред.). Микрорайон планируется, земельный участок определён, одна часть города определена под новую застройку, соответственно, там мы будем называть улицу именем нашей певицы», — сообщил Сиваков.
По его словам, начало стройки запланировано на середину 2025 года. Улица, названная в честь Бабкиной, появится к концу текущего года или в начале следующего, уточнил врио главы города.
Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной.
По мнению парламентария, Бабкина — это патриотическая артистка, на которую необходимо обращать особое внимание.
Читайте также:
«Тоже могут быть проблемы»: Надежда Бабкина призналась, что хочет иногда поплакать
«Ее предавали, она никогда»: муж Надежды Бабкиной сделал заявление о жене
Роман с молодым фигуристом, конфликт с Кадышевой, отношение к СВО и пластические операции: чем способна удивить Бабкина в свои 75?
Элина Позднякова