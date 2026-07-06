58-летняя Алика Смехова снялась в бикини в Ницце — фото

06 июля 2026, 22:02

Актриса Алика Смехова показала в соцсетях снимок в бикини

Алика Смехова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Алика Смехова, известная по роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», поделилась с поклонниками кадрами с отдыха во Франции. На снимках, опубликованных в Instagram* 55-летняя актриса запечатлена на яхте в ярком бикини с блестящим эффектом. Артистка уточнила, что проводит время в Ницце.