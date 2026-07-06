58-летняя Алика Смехова снялась в бикини в Ницце — фото
Алика Смехова, известная по роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», поделилась с поклонниками кадрами с отдыха во Франции. На снимках, опубликованных в Instagram* 55-летняя актриса запечатлена на яхте в ярком бикини с блестящим эффектом. Артистка уточнила, что проводит время в Ницце.
Смехова не раз говорила, что серьезно относится к своему здоровью и внешнему виду. Долгое время она придерживается безглютеновой диеты — по словам звезды, это помогло ей убрать отеки и достичь желанной легкости. При этом знаменитость призывает женщин не копировать ее рацион без консультации с врачами и рекомендует перед любыми экспериментами сдавать анализы. Поддерживать форму артистке также помогают регулярные занятия пилатесом и плавание.
У Алики двое сыновей, оба носят ее фамилию. Старший, Артем, родился в 2000 году от бизнесмена Николая. Младший, Макар, появился на свет в 2007 году. Звездная мать рассказывала, что отец второго ребенка ушел от нее, узнав о беременности, и сейчас они не общаются, однако, по ее словам, это не стало для нее трагедией.
Ранее стало известно, куда пропала Алика Смехова. Подробности в нашем материале.
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