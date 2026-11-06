«Все были голые»: Хлои Кардашьян рассказала об измене Ламара Одома
Хлои Кардашьян поделилась шокирующими подробностями из прошлого брака с баскетболистом Ламаром Одомом. В одном из выпусков реалити-шоу «Кардашьяны» знаменитость вспомнила, как однажды обнаружила бывшего супруга на групповой оргии. По словам Хлои, инцидент произошел в 2010-х годах, когда они еще состояли в браке.
Как рассказала Кардашьян, до этого она получила сведения о возможной измене мужа. Чтобы проверить информацию, звезда отправилась в отель вместе со своей матерью Крис Дженнер. Однако увиденное там оказалось гораздо более шокирующим, чем она могла предположить: Одом находился в компании примерно 20 человек, которые были полностью обнажены и занимались групповым сексом.
Хлои призналась, что не смогла сдержать эмоций и набросилась на мужа и других присутствовавших. Ее мать в это время предпочла спрятаться в ванной комнате.
«Они буквально занимались групповым сексом. Все были голые. Я просто бросилась на него и начала размахивать руками, избивая людей, а моя мама пряталась в ванной», — вспомнила Хлои.История отношений Кардашьян и Одома началась стремительно. Пара поженилась в сентябре 2009 года — всего через месяц после знакомства. Однако семейная жизнь оказалась непростой: со временем в отношениях возникли серьезные проблемы, связанные с зависимостями баскетболиста и его изменами.
В 2013 году Хлои подала документы на развод. Тем не менее бракоразводный процесс затянулся, и официально бывшие супруги завершили отношения лишь в 2016 году. Спустя годы Кардашьян продолжает вспоминать непростые эпизоды их совместной жизни, в том числе историю, которую она недавно рассказала зрителям реалити-шоу.