«Все были голые»: Хлои Кардашьян рассказала об измене Ламара Одома

06 ноября 2026, 21:53

Хлои Кардашьян застала бывшего мужа на оргии с 20 участниками

Хлои Кардашьян (Фото: Instagram* / @khloekardashian)

Хлои Кардашьян поделилась шокирующими подробностями из прошлого брака с баскетболистом Ламаром Одомом. В одном из выпусков реалити-шоу «Кардашьяны» знаменитость вспомнила, как однажды обнаружила бывшего супруга на групповой оргии. По словам Хлои, инцидент произошел в 2010-х годах, когда они еще состояли в браке.





Как рассказала Кардашьян, до этого она получила сведения о возможной измене мужа. Чтобы проверить информацию, звезда отправилась в отель вместе со своей матерью Крис Дженнер. Однако увиденное там оказалось гораздо более шокирующим, чем она могла предположить: Одом находился в компании примерно 20 человек, которые были полностью обнажены и занимались групповым сексом.



Хлои призналась, что не смогла сдержать эмоций и набросилась на мужа и других присутствовавших. Ее мать в это время предпочла спрятаться в ванной комнате.





«Они буквально занимались групповым сексом. Все были голые. Я просто бросилась на него и начала размахивать руками, избивая людей, а моя мама пряталась в ванной», — вспомнила Хлои.