«Ещё глубже стала»: Семён Слепаков* пожаловался на неопределённость в Израиле

Семён Слепаков* (Фото: Instagram** @slepakovsemyon)

Проживающий в Израиле комик и музыкант Семён Слепаков* рассказал о чувстве неопределённости. Видео с фрагментом интервью появилось на YouTube-канале Sheinkin40.



Слепаков* сообщил, что в последние годы перед отъездом из Москвы он испытывал трудности с поиском жизненных ориентиров — это происходило несмотря на наличие работы и высокого заработка. По словам артиста, после переезда ситуация не прояснилась.

«Нет, неизвестность, я бы так сказал даже, ещё глубже стала, её ещё больше», — отметил он.
При этом комик добавил, что в целом доволен жизнью в Израиле. После релокации он стал больше времени проводить с друзьями и активнее общаться с людьми.

Ранее стало известно, что Семён Слепаков* разместил более 25 миллионов рублей на вкладах в российских банках.

Ольга Щелокова

