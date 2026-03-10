«Ещё глубже стала»: Семён Слепаков* пожаловался на неопределённость в Израиле
Семён Слепаков* рассказал о чувстве неопределённости в Израиле
Проживающий в Израиле комик и музыкант Семён Слепаков* рассказал о чувстве неопределённости. Видео с фрагментом интервью появилось на YouTube-канале Sheinkin40.
Слепаков* сообщил, что в последние годы перед отъездом из Москвы он испытывал трудности с поиском жизненных ориентиров — это происходило несмотря на наличие работы и высокого заработка. По словам артиста, после переезда ситуация не прояснилась.
«Нет, неизвестность, я бы так сказал даже, ещё глубже стала, её ещё больше», — отметил он.При этом комик добавил, что в целом доволен жизнью в Израиле. После релокации он стал больше времени проводить с друзьями и активнее общаться с людьми.
Ранее стало известно, что Семён Слепаков* разместил более 25 миллионов рублей на вкладах в российских банках.