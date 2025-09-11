«У нее не было никаких проблем с властью»: Милонов высказался об интервью Пугачевой

11 сентября 2025, 13:39

Виталий Милонов: у Пугачевой не было никаких проблем с властями РФ

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал недавнее интервью певицы Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой*. По его словам, у народной артистки СССР не было проблем с российскими властями.





Напомним, певица покинула страну сразу после начала спецоперации на Украине в 2022 году. В беседе с Гордеевой* артистка заявила, что это не она предала Родину, а Родина ее. К тому же Пугачевой пришлось уехать из-за травли детей, с которой они столкнулись из-за позиции семьи.





«Все интервью она пыталась показать, что у нее вообще не было никаких проблем с властью России, что она со всеми общалась и так далее. Дай Бог каждому столько общения. Почему она уехала? Она уехала, потому что хотела уехать. Нельзя сказать, что она страдала, что ей было дискомфортно. Уехала – значит, хотела уехать. Все. Родина тут не причем, она ее никуда не гнала», — сказал Милонов изданию «Татар-информ».