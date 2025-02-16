«У него была любовь на всю жизнь. И это не Ира»: музыкант Левшин раскрыл, кому принадлежало сердце короля шансона Михаила Круга

Ирина Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)
Любовь всей жизни Михаила Круга — не Ирина, его последняя жена. Об этом рассказал музыкант Александр Левшин в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ, утверждая, что у известного шансонье были другие, более глубокие чувства к иной женщине. Однако история первой любви легендарного исполнителя тюремной романтики оказалась далека от счастливого финала.
«У него же была любовь на всю жизнь. И это не Ира, которая стала Ирой Круг и яркой звездой. Нет», — говорил Левшин.Коллега Михаила вспоминает, что сердце исполнителя долгие годы принадлежало девушке из Твери. Эта женщина не отвечала музыканту столь же «сильной» взаимностью, однако он вновь и вновь возвращался к ней. Сейчас она замужем и успешна в своем деле, а вот Круг когда-то был уверен, что их связь навсегда.
В ее честь Круг сочинил множество хитов, включая знаменитую «Девочку-пай».
Александр Левшин (Фото: кадр из передачи «Основано на реальных событиях»)
Марина Базанова, которую называют первой любовью певца, познакомилась с ним в юности. Тогда Михаилу было 15 лет, а ей всего 14. Их встреча произошла на дне рождения общего знакомого, и с этого момента начался их роман.
Однако Марина не стала дожидаться Круга из армии — она встретила другого мужчину. Позже женщина признавалась, что, даже если бы их отношения продолжились, она не смогла бы жить в его мире.
Михаил Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)
Базанова объясняла, что Михаил был крайне ревнивым человеком.
«Я встретила супруга и поняла, как мужчина должен относиться к женщине. Мишка был собственником, даже на выпускной меня не пускал», — рассказывала Базанова.Друг Круга Евгений Новиков подтверждает, что тот придерживался строгих взглядов: верил, что женщина должна быть всегда рядом и жить ради семьи.
«Мужчина — добытчик, женщина — хозяйка», — резюмировал Новиков.
Ирина Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)
А вот со своей второй женой, Ириной, Круг сошелся в 2000 году. У пары родился сын Александр, однако не успел запомнить отца. Брак эстрадной певицы Ирины и Михаила не продлился долго: уже в 2002 году в дом музыканта ворвались неизвестные и расстреляли мужчину.
В 2019 году появилась информация о нападавших. Сотрудники СК РФ раскрыли, что в проникновении в дом Михаилу Круга участвовали Александр Агеев и Дмитрий Веселов.
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Мария Моисеева