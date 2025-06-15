Влиятельный отец и известная мачеха: как жила дочь Анастасии Волочковой до свадьбы и почему ушла от матери
У Анастасии Волочковой есть единственный ребенок, который уже много лет не живет с ней. Почему так произошло? Как сейчас живет ее подросшая дочь, расскажет «Радио 1».
Неполная семья и творчество с детстваКогда балерина встречалась с бизнесменом Игорем Вдовиным, у них родилась дочь, которую назвали Ариадна. К сожалению, у малышки не было возможности наслаждаться счастливым детством в полной семье, так как спустя год после её рождения родители расстались, и девочка осталась с матерью. С раннего возраста Ариадна проявляла интерес к балету, хотя сама не была в восторге от этого направления. Ей больше нравилось изучать хореографию современных танцев, поэтому приходилось посещать две разные секции.
Как и многие одаренные дети, Ариадна увлекалась рисованием и даже продавала свои работы. Кроме того, в её расписании находилось место для тенниса, конного спорта и вокала.
Разногласия в семьеВ подростковом возрасте у Ариадны и её матери начались серьезные разногласия. Девочка решила переехать к отцу и его новой партнерше. Многие считают, что причиной этому стало экстравагантное поведение Анастасии на публике. Неокрепшая психика Ариадны не выдержала давления, которое обрушилось на неё из-за действий матери.
Существуют также слухи, что Анастасия настраивала дочь против отца, что могло отразиться на их отношениях. Однако в тот момент было известно лишь одно: ни Ариадна, ни её отец с новой супругой долгое время не общались.
Завеса тайны приоткрыласьНесколько лет назад Ариадна открыла завесу тайны и призналась, что ссор с матерью у неё не было. Главной причиной её переезда стала новая школа, расположенная далеко от дома Анастасии. Отец же живет неподалеку, что делает повседневную жизнь более удобной. Эта причина кажется вполне логичной, но Анастасия считает, что дочь привлекли дорогие подарки от Игоря.
Ариша отметила, что ей комфортно жить с отцом: у неё есть своя комната и школа находится близко. У неё отличные отношения с мачехой Еленой Николаевой, известной телеведущей и актрисой, которая уже четыре года замужем за Игорем. У пары есть двое общих детей.