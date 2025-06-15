Влиятельный отец и известная мачеха: как жила дочь Анастасии Волочковой до свадьбы и почему ушла от матери

15 июня 2025, 12:10

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

У Анастасии Волочковой есть единственный ребенок, который уже много лет не живет с ней. Почему так произошло? Как сейчас живет ее подросшая дочь, расскажет «Радио 1».





Содержание Неполная семья и творчество с детства Разногласия в семье Завеса тайны приоткрылась Новые отношения

Неполная семья и творчество с детства

Разногласия в семье

Дочь Анастасии Волочковой (Фото: Инстаграм* volochkova_art)





Завеса тайны приоткрылась

Новые отношения