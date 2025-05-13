«У неё был миллион мужчин»: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл интимную правду о браке с певицей. Как жила солистка «Миража»

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)
Ирина Салтыкова когда-то начала свою сценическую карьеру в группе «Мираж». Но по-настоящему громкое имя артистка сделала себе в сольном плавании. Тогда же у неё появилась фамилия, под которой её знает вся страна — Салтыкова, доставшаяся от первого мужа, певца Виктора Салтыкова. Подробнее в материале «Радио 1».
Семейный союз принес в её жизнь не столько счастья, сколько испытаний. Общая дочь пошла по стопам родителей и тоже стала певицей, но сама Ирина отношения с Виктором вспоминает без тепла — кажется, бывшие супруги до сих пор не могут найти общий язык.
Будущая звезда появилась на свет 5 мая 1966 года в Северо-Задонске Тульской области. В семье всё было просто: отец — машинист, мать — воспитательница в детском саду. Маленькая Ира с детства занималась художественной гимнастикой, показывая отличные результаты.
После школы она поступила в строительный колледж, а затем переехала в Москву, чтобы получить высшее образование. Училась на экономическом факультете МГУ. Несмотря на склонность к точным наукам, работать по специальности не стала — устроилась секретарём.
Судьба изменилась в 1986 году после концерта группы «Форум», где солировал Виктор Салтыков. Молодые музыканты пригласили девушек из зала продолжить вечер. Ирина отказалась от букета, но приняла приглашение в ресторан. Их вечер закончился слезами при расставании — оба не могли сдержать эмоции.
Через некоторое время Виктор написал Ирине открытку, она приехала на его концерт, но связь вновь прервалась. Когда Салтыков приехал в Москву, Ирина сама набралась смелости и позвонила. С тех пор они больше не расставались. В 1987 году сыграли свадьбу, а вскоре у них родилась дочь — Алиса.
Их брак продлился восемь лет. Как вспоминает Ирина, счастливым был лишь первый год. Позже у Виктора начались проблемы с карьерой, и он стал пить. Салтыкова поставила ультиматум — или лечение, или развод. Салтыков ушёл, иногда звонил узнать о дочери — как правило, нетрезвым.
После его ухода у Ирины появился новый ухажёр, что не укрылось от Виктора. Он вернулся, и на время они снова стали семьёй, но проблемы не исчезли. Даже кодировка мужа не спасла: алкоголь снова взял верх, начались сцены ревности и рукоприкладство. Когда Ирина подала на развод, оказалось, что у Виктора уже была беременна другая женщина — его будущая жена.
На тот момент Ирина переживала тяжёлый период: смерть отца, болезнь, о которой она предпочла больше не распространяться. Несмотря на всё это, она нашла в себе силы не возвращаться к прошлому.
Салтыкова начала карьеру в «Мираже» вместо Натальи Ветлицкой, но продержалась там недолго — из-за семейных проблем. Бросив сцену, она попробовала себя в бизнесе, но прогорела. Тогда вернулась к музыке.
В 1994 году выпустила песню «Отпусти меня», затем — «Серые глаза», написанную Олегом Молчановым, ранее сотрудничавшим с Ветлицкой. Салтыкову тут же начали с ней сравнивать. Ирина вспоминала. что Ветлицкая перестала с ней здороваться.
Позже вышел хит «Голубые глазки», а альбом «Алиса» певица посвятила дочери. Композиции стали мягче, трогательнее — особенно «Белый шарфик» и «Бай-бай».
Салтыкову стали звать в кино. Она снялась в «Брат 2» и «Русском спецназе». Однако в начале 2000-х её карьера пошла на спад.
После развода певица больше не выходила замуж. Личная жизнь была насыщенной: её партнёром стал наркоман, потом — хоккеист Павел Буре, который, по слухам, изменял ей с фанатками. Был и бизнесмен Александр Карманов, теперь уже муж Ольги Орловой. Сам Салтыков язвительно комментировал прошлое Ирины: «У неё был миллион мужчин».
Сейчас Ирина редко появляется в новостях — разве что по скандальным поводам. Так, в 2024 году она резко высказалась в адрес Виктории Бони на шоу «Злые языки», а на премии «Муз-ТВ» публично обвинила Ольгу Бузову в плагиате.
Единственное, что действительно дорого для Салтыковой — это её дочь. Алиса, выступающая под сценическим псевдонимом Salt, продолжила семейную музыкальную традицию. С Виктором Салтыковым она не общается — он благодарен другой женщине, фанатке, которая, по его словам, «вытащила его из ада».
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От гимнастки до студентки МГУ
Будущая звезда появилась на свет 5 мая 1966 года в Северо-Задонске Тульской области. В семье всё было просто: отец — машинист, мать — воспитательница в детском саду. Маленькая Ира с детства занималась художественной гимнастикой, показывая отличные результаты.
После школы она поступила в строительный колледж, а затем переехала в Москву, чтобы получить высшее образование. Училась на экономическом факультете МГУ. Несмотря на склонность к точным наукам, работать по специальности не стала — устроилась секретарём.
Роковая встреча
Судьба изменилась в 1986 году после концерта группы «Форум», где солировал Виктор Салтыков. Молодые музыканты пригласили девушек из зала продолжить вечер. Ирина отказалась от букета, но приняла приглашение в ресторан. Их вечер закончился слезами при расставании — оба не могли сдержать эмоции.
Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)
Через некоторое время Виктор написал Ирине открытку, она приехала на его концерт, но связь вновь прервалась. Когда Салтыков приехал в Москву, Ирина сама набралась смелости и позвонила. С тех пор они больше не расставались. В 1987 году сыграли свадьбу, а вскоре у них родилась дочь — Алиса.
Любовь, алкоголь и развод
Их брак продлился восемь лет. Как вспоминает Ирина, счастливым был лишь первый год. Позже у Виктора начались проблемы с карьерой, и он стал пить. Салтыкова поставила ультиматум — или лечение, или развод. Салтыков ушёл, иногда звонил узнать о дочери — как правило, нетрезвым.
После его ухода у Ирины появился новый ухажёр, что не укрылось от Виктора. Он вернулся, и на время они снова стали семьёй, но проблемы не исчезли. Даже кодировка мужа не спасла: алкоголь снова взял верх, начались сцены ревности и рукоприкладство. Когда Ирина подала на развод, оказалось, что у Виктора уже была беременна другая женщина — его будущая жена.
На тот момент Ирина переживала тяжёлый период: смерть отца, болезнь, о которой она предпочла больше не распространяться. Несмотря на всё это, она нашла в себе силы не возвращаться к прошлому.
Из бизнеса — на сцену
Салтыкова начала карьеру в «Мираже» вместо Натальи Ветлицкой, но продержалась там недолго — из-за семейных проблем. Бросив сцену, она попробовала себя в бизнесе, но прогорела. Тогда вернулась к музыке.
В 1994 году выпустила песню «Отпусти меня», затем — «Серые глаза», написанную Олегом Молчановым, ранее сотрудничавшим с Ветлицкой. Салтыкову тут же начали с ней сравнивать. Ирина вспоминала. что Ветлицкая перестала с ней здороваться.
Позже вышел хит «Голубые глазки», а альбом «Алиса» певица посвятила дочери. Композиции стали мягче, трогательнее — особенно «Белый шарфик» и «Бай-бай».
Салтыкову стали звать в кино. Она снялась в «Брат 2» и «Русском спецназе». Однако в начале 2000-х её карьера пошла на спад.
Ирина Салтыкова на съемках фильма «Брат 2»(Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)
После славы и громких романов
После развода певица больше не выходила замуж. Личная жизнь была насыщенной: её партнёром стал наркоман, потом — хоккеист Павел Буре, который, по слухам, изменял ей с фанатками. Был и бизнесмен Александр Карманов, теперь уже муж Ольги Орловой. Сам Салтыков язвительно комментировал прошлое Ирины: «У неё был миллион мужчин».
Сейчас Ирина редко появляется в новостях — разве что по скандальным поводам. Так, в 2024 году она резко высказалась в адрес Виктории Бони на шоу «Злые языки», а на премии «Муз-ТВ» публично обвинила Ольгу Бузову в плагиате.
Единственное, что действительно дорого для Салтыковой — это её дочь. Алиса, выступающая под сценическим псевдонимом Salt, продолжила семейную музыкальную традицию. С Виктором Салтыковым она не общается — он благодарен другой женщине, фанатке, которая, по его словам, «вытащила его из ада».
Дочь Ирины Салтыковой Алиса (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)
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Дарья Филинова