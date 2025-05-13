«Я его терпела»: какой на самом деле была жизнь Нины Гребешковой с Гайдаем и кому достанется многомиллионное наследство актрисы

Нина Гребешкова (Фото: кадр из фильма «Экипаж»)
Заслуженная артистка умерла в 94 года. На ее счету более 80 киноролей, признание ей принесли персонажи из комедий Леонида Гайдая, ее мужа, с которым она прожила 40 лет. Подробнее о ее жизни расскажет «Радио 1».
Детство и юностьНина Гребешкова родилась в Москве в 1930 году. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, а девочка с двумя братьями и мамой оказались в Пензенской области из-за эвакуации.
Нина Гребешкова с юности мечтала о профессии учительницы, но судьба распорядилась иначе. Переломным моментом стало знакомство с поэтом Владимиром Луговским, отцом её школьной подруги, который разглядел в Нине артистический дар и посоветовал попробовать поступить во ВГИК. Вместе с подругой Марией Луговской она подала документы и поступила в знаменитый институт. Уже во время учёбы Гребешкова начала сниматься в кино: её дебютом стали фильмы «Честь товарища» и «Испытание верности» Ивана Пырьева.
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Семейная жизньВ студенческие годы она встретила свою судьбу — будущего режиссёра Леонида Гайдая. Высокий, худой, в очках, фронтовик и староста курса, он не сразу завоевал её сердце. Но в какой-то момент Нина поняла, что ощущает его присутствие даже спиной. Их роман развивался неспешно и целомудренно, а предложение руки и сердца от Гайдая стало для неё неожиданным. Тем не менее, в скором времени они поженились — скромно, без пышной свадьбы, в коммунальной квартире в окружении самых близких друзей.
В 1957 году у пары родилась дочь Оксана. Несмотря на статус супруги одного из самых популярных режиссёров страны, Гребешкова не блистала в главных ролях. В фильмах мужа ей доставались небольшие, но запоминающиеся образы.
Семейная жизнь с Гайдаем не была сказкой. Он получал крупные гонорары, но нечасто — один раз в несколько лет. Эти деньги шли на крупные покупки: машину, дачу, квартиру. В остальное время семью обеспечивала Гребешкова. Она сама готовила, делала ремонт, водила и чинила автомобиль, забивала гвозди — словом, брала на себя всё хозяйство.
(Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»/РИА Новости)
«Я его терпела. А терпела не потому, что мне было тяжело, а потому, что по-другому к нему относиться было нельзя», — делилась она.
В какой-то момент усталость взяла верх, и она сказала мужу, что уходит.
«Нина, я же без тебя пропаду…» — только произнёс Гайдай. И она осталась.
После смерти мужаПосле его смерти в 1993 году от закупорки артерии Гребешкова не замкнулась в себе, а продолжила жить и работать. Несмотря на возраст, она снималась в кино, появляясь в проектах Георгия Данелии, сериале про Виолу Тараканову, фильмах «Легенда № 17», «Экипаж» и даже в популярном сериале «Содержанки».
(Фото: Кадр из фильма «Испытание верности»/РИА Новости)
Но жизнь рядом с гением имела и другую сторону. Уже после смерти режиссёра актрисе пришлось защищать его репутацию: появились заявления коллег по цеху о якобы неподобающем поведении Гайдая на съёмках. Гребешкова не опровергала напрямую, но и не подтверждала слухи:
«Изменял ли он мне? Мне это было неинтересно. И ему, думаю, тоже. Хотя он был очень увлекающимся. Любил всех своих героинь — наслаждался эксцентричностью Селезневой, прелестью Варлей. И я не ревновала, а как бы влезала в его шкуру. Я ему все разрешала. Пользовался ли он этим — не знаю», — отвечала Нина Гребешкова.
Наследство13 мая 2025 года Нина Павловна Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. По словам её внучки, экономиста Ольги Худяковой, актриса ушла по естественным причинам — «от возраста». До последнего дня она была в здравом уме, ходила, не страдала тяжёлыми недугами и сохраняла вкус к жизни. Не соблюдала диет, шутила и отказывалась лишний раз обращаться к врачам. Её семья — дочь и внучка — окружала её вниманием и заботой, стараясь при первых признаках недомогания убедить её обследоваться.
Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)Похоронят Нину Павловну 14 мая на Кунцевском кладбище — рядом с мужем, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем. Несмотря на слухи о «несметных богатствах» режиссёрской семьи, наследство оказалось скромным. После смерти мужа Гребешкова жила в двухкомнатной квартире в «артистическом» доме на улице Черняховского, недалеко от метро «Аэропорт». Квартира была получена ещё в 1959 году. Сейчас её рыночная стоимость — около 20 миллионов рублей.
Ещё одной частью наследства стала дача в подмосковном СНТ «Мосфильм-2» рядом со Звенигородом. Когда-то этот дом сгорел, но вдова восстановила его своими силами. Позже проект «Идеальный ремонт» дважды помогал привести участок и дом в порядок, превратив скромную постройку в уютную дачную «виллу» в стиле Прованс. Рыночная стоимость этой недвижимости сейчас составляет примерно 5 миллионов рублей.
Всё это — квартира и дача — теперь перешло по наследству к их единственной дочери Оксане Худяковой, а в будущем — к внучке Ольге. Обе женщины получили экономическое образование и работают в банке. Гребешкова, как и её муж, никогда не гналась за роскошью, но жила достойно, честно и в любви к семье.
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