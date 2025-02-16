«Девичник у пенсионерки»: почему Наташа Королева пропустила день рождения матери и что стоит за их напряженными отношениями?

Наташа Королева (Фото: Instagram* @koroleva__star)
На днях знаменитая певица Наташа Королева выразила свои чувства к матери Людмиле Порывай в ее 79-летие. Несмотря на расстояние, артистка отметила этот важный момент в жизни своей мамы, поделившись трогательным постом в социальных сетях и опубликовав памятный снимок.
В сети сразу же отреагировали на события, назвав их явной провокацией. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Традиционно каждый год Королева, оставляя все свои дела, отправлялась в Майами, чтобы лично поздравить свою мать. В этом году дочь ограничилась постом с поздравлением в социальной сети. Певица опубликовала видео в праздничном платье со словами:
Также Наташа Королёва рассказала, что ко дню рождения своей матери она подготовила новый музыкальный трек под названием «Девичник», который был написан специально для нее. Людмила Порывай уже долгое время проживает в Майами, и в этом году она не смогла разделить радость с дочерью в свой день рождения.
Наташа Королева (Фото: Instagram* @koroleva__star)
Дело в том, что гостеприимная «мама Люда» является далеко не скромной пенсионеркой Майями. Будучи уроженкой Киева, мать Королевой активно поддерживает политику Зеленского. Порывай неоднократно была замечена в митингах, направленных в поддержку Украины, и призывах людей «собирать деньги во имя спасения души».
Королёва же придерживается нейтрального отношения к событиям на Украине, ставя во главу угла родственные отношения, чего не скажешь о ее супруге Сергее Глушко. Артист — бывший военнослужащий Российской армии, глубоко преданный своей стране. Он активно выражает свою поддержку специальной военной операции и военнослужащим России.
Идеологическое противостояние двух близких людей Наташи Королёвой уже неоднократно выливалось в большие скандалы в семье. В этот раз отсутствие Королёвой на дне рождения Людмилы Порывай публика расценила как назревающий скандал на почве разных идеологий.
Пользователи активно высказывали свои предположения о причинах произошедшего. Все подписчики были единодушны: между матерью и дочерью, которые уже давно находятся в напряжённых отношениях из-за Глушко, снова возник конфликт. Как ещё можно объяснить, что звезда, которая постоянно ездит в Майами, проигнорировала такое важное событие?
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Королева не поехала на праздник матери
Людмила Порывай (Фото: Instagram* @koroleva__star)
Традиционно каждый год Королева, оставляя все свои дела, отправлялась в Майами, чтобы лично поздравить свою мать. В этом году дочь ограничилась постом с поздравлением в социальной сети. Певица опубликовала видео в праздничном платье со словами:
«Невероятная, жизнерадостная, темпераментная, миролюбивая, гостеприимная. Моя любимая мамочка! Ты сейчас далеко от меня, но я знаю, что ты соберешь своих подружек на девичник и отметишь. Люблю тебя, моя ласточка».
Также Наташа Королёва рассказала, что ко дню рождения своей матери она подготовила новый музыкальный трек под названием «Девичник», который был написан специально для нее. Людмила Порывай уже долгое время проживает в Майами, и в этом году она не смогла разделить радость с дочерью в свой день рождения.
Отношения похолодали или обстоятельства всему виной?
Наташа Королева (Фото: Instagram* @koroleva__star)
Дело в том, что гостеприимная «мама Люда» является далеко не скромной пенсионеркой Майями. Будучи уроженкой Киева, мать Королевой активно поддерживает политику Зеленского. Порывай неоднократно была замечена в митингах, направленных в поддержку Украины, и призывах людей «собирать деньги во имя спасения души».
Королёва же придерживается нейтрального отношения к событиям на Украине, ставя во главу угла родственные отношения, чего не скажешь о ее супруге Сергее Глушко. Артист — бывший военнослужащий Российской армии, глубоко преданный своей стране. Он активно выражает свою поддержку специальной военной операции и военнослужащим России.
Идеологическое противостояние двух близких людей Наташи Королёвой уже неоднократно выливалось в большие скандалы в семье. В этот раз отсутствие Королёвой на дне рождения Людмилы Порывай публика расценила как назревающий скандал на почве разных идеологий.
Пользователи активно высказывали свои предположения о причинах произошедшего. Все подписчики были единодушны: между матерью и дочерью, которые уже давно находятся в напряжённых отношениях из-за Глушко, снова возник конфликт. Как ещё можно объяснить, что звезда, которая постоянно ездит в Майами, проигнорировала такое важное событие?
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Елена Генералова