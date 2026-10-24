«Он моложе выглядит»: Полина Диброва оценила внешность Товстика после пластики
Полина Диброва назвала Романа Товстика помолодевшим после блефаропластики
Полина Диброва высказалась о внешности Романа Товстика после пластической операции. Своим мнением модель поделилась в личном блоге.
Недавно Товстик перенёс блефаропластику. Одна из подписчиц написала Полине, что операция пошла Роману на пользу: «Он моложе выглядит».
«Я тоже так считаю», — согласилась Диброва.При этом она отметила, что у неё нет критериев идеального мужчины, потому что для неё таковым является её избранник. Главным успехом после развода модель назвала «любовь к себе и стремление жить».
Ранее Полина Диброва ответила на слухи о похудении с помощью инъекций. Она заявила, что никогда не делала таких уколов и не собирается прибегать к ним в будущем без показаний по здоровью.