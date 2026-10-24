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«Он моложе выглядит»: Полина Диброва оценила внешность Товстика после пластики

Полина Диброва назвала Романа Товстика помолодевшим после блефаропластики
Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва высказалась о внешности Романа Товстика после пластической операции. ​Своим мнением модель поделилась в ​личном блоге.



Недавно Товстик перенёс блефаропластику. Одна из подписчиц написала Полине, что операция пошла Роману на пользу: «Он моложе выглядит».

«Я тоже так считаю», — согласилась Диброва.
При этом она отметила, что у неё нет критериев идеального мужчины, потому что для неё таковым является её избранник. Главным успехом после развода модель назвала «любовь к себе и стремление жить».

Ранее Полина Диброва ответила на слухи о похудении с помощью инъекций. Она заявила, что никогда не делала таких уколов и не собирается прибегать к ним в будущем без показаний по здоровью.

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Ольга Щелокова

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