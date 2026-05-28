«Возраст уже»: Долина рассказала о перенесенной операции

28 мая 2026, 16:17

Долина подтвердила новость о перенесенной операции на позвоночнике

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила, что перенесла операцию на позвоночнике. Ее слова приводит Woman.ru.





70-летняя певица пояснила, что боли в спине могли быть вызваны серьезными нагрузками в театре. По ее словам, во время одного спектакля ей приходится десятки раз подниматься и спускаться по лестнице.



Исполнительница отметила, что в ее возрасте такая активность переносится непросто. Она призналась, что не проходит реабилитацию, а самочувствием у нее все хорошо.

«На мне очень быстро все заживает», — добавила Долина.