У Николая Ефремова выявили тяжёлое поражение лёгких
У 35-летнего актёра Николая Ефремова врачи диагностировали бронхиальную астму в крайне тяжёлой форме. По имеющимся данным, функция лёгких сохранилась примерно на 14%, поэтому любая физическая активность несёт серьёзные риски. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ефремов, как утверждается, выкуривал до семи пачек сигарет в сутки и не отказался от курения даже после срочной госпитализации. В последние годы актёр жаловался на приступы удушья и одышку во время ходьбы. Содержание кислорода в крови снизилось до 92%.
Обследование выявило у него эмфизему и хронический бронхит. Сейчас артист проходит курс генно-инженерной биологической терапии в одной из московских клиник.
Сообщается, что Ефремов страдает рассеянным склерозом, как и его отец Михаил Ефремов. В 2025 году заболевание перешло в тяжёлую форму после последствий травм, полученных при падении из окна третьего этажа летом 2023 года. По телефону Николай Ефремов отказался комментировать сведения о своём здоровье.
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