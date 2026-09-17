У Николая Ефремова выявили тяжёлое поражение лёгких

17 сентября 2026, 15:08

Николай Ефремов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

У 35-летнего актёра Николая Ефремова врачи диагностировали бронхиальную астму в крайне тяжёлой форме. По имеющимся данным, функция лёгких сохранилась примерно на 14%, поэтому любая физическая активность несёт серьёзные риски. Об этом пишет Telegram-канал Mash.