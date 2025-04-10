Кайли Дженнер запретила Тимоти Шаламе сниматься в секс-сценах

Кайли Дженнер (Фото: Инстаграм* @kyliejenner)
Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер запретила голливудскому актеру Тимоти Шаламе сниматься в откровенных сценах в кино.
Источник британского таблоида The Sun рассказал, что Кайли разозлилась из-за недавнего интервью Гвинет Пэлтроу Vanity Fair, в котором она говорила о постельных сценах с возлюбленным бизнесвумен в картине «Марти Превосходный». На фоне заявлений Пэлтроу Дженнер и Шаламе сильно поссорились. Во время словесной перепалки Кайли запретила актеру сниматься в секс-сценах с кем бы то ни было.
Инсайдер обратил внимание, что сам Тимоти спокойно соглашается на откровенные эпизоды в кино, однако Дженнер теперь категорически против.
Ранее актер Жан-Клод Ван Дамм впервые высказался о серьезных обвинениях в причастности к секс-торговле.
Читайте также:
Рэпер Macan за неделю собрал почти 20 штрафов за нарушения ПДД
Свадьба откладывается? 19-летняя невеста Лепса встревожила заявлением о подготовке к торжеству
Дочь Иосифа Пригожина Даная уже второй раз ляжет под нож пластического хирурга
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Инсайдер обратил внимание, что сам Тимоти спокойно соглашается на откровенные эпизоды в кино, однако Дженнер теперь категорически против.
Ранее актер Жан-Клод Ван Дамм впервые высказался о серьезных обвинениях в причастности к секс-торговле.
Читайте также:
Рэпер Macan за неделю собрал почти 20 штрафов за нарушения ПДД
Свадьба откладывается? 19-летняя невеста Лепса встревожила заявлением о подготовке к торжеству
Дочь Иосифа Пригожина Даная уже второй раз ляжет под нож пластического хирурга
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева