«Я поддерживаю Лолиту»: Басков заступился за Милявскую

Николай Басков (Фото: Telegram @baskovnikolay)
Николай Басков открыто признался, что поддерживает Лолиту Милявскую и призвал общественность прекратить травить её.
«Я поддерживаю Лолиту всегда. Очень талантливая, потрясающая артистка! У нас, знаете, когда человек упал, все сразу начинают радоваться, марать, если так можно сказать, об асфальт и полоскать имидж человека», — заявил Басков в беседе с 7Дней.ru.
Он отметил, что сейчас все обсуждают рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ. Однако он напомнил, как тот в составе сборной РФ не забил ни одной шайбы на Олимпиаде, после чего подвергся массовой критике.
Басков также не стал осуждать коллег, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине.
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