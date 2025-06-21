У певца Владимира Кузьмина родился внук
В семье Владимира Кузьмина радостное событие — на прошлой неделе у его сына Никиты и невестки Ирины родился ребенок. Мальчик появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино», хотя пара последние несколько лет проживает в Дубае. Об этом сообщает Starhit.
«Спасибо, что во время беременности ничего не спрашивали, мне было бы тяжело об этом говорить», — призналась молодая мама.Супруги скрывали грядущее пополнение из-за трагедии двухлетней давности, когда они потеряли сына Степу из-за осложнений при родах.
«Мой мальчик навсегда останется в памяти огромным шрамом на моем сердце и животе. <…> Во время родов что-то пошло не так, и сердце младенца перестало биться. Отслойка плаценты», — рассказывала девушка.У пары также есть четырехлетняя дочь Агата. Сын музыканта работает дизайнером, его жена — визажист и стилист. Певец поддерживает связь с ними, хотя видится редко. В Эмиратах компанию молодым людям составляет Соня — старшая дочь исполнителя.