У певца Владимира Кузьмина родился внук

21 июня 2025, 07:41

Владимир Кузьмин (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

В семье Владимира Кузьмина радостное событие — на прошлой неделе у его сына Никиты и невестки Ирины родился ребенок. Мальчик появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино», хотя пара последние несколько лет проживает в Дубае. Об этом сообщает Starhit.







«Спасибо, что во время беременности ничего не спрашивали, мне было бы тяжело об этом говорить», — призналась молодая мама.

«Мой мальчик навсегда останется в памяти огромным шрамом на моем сердце и животе. <…> Во время родов что-то пошло не так, и сердце младенца перестало биться. Отслойка плаценты», — рассказывала девушка.