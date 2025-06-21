«Угрожали расправой»: Клава Кока рассказала о преследованиях со стороны фанатов
Бывшему Клавы Коки угрожали жестокой расправой неадекватные фанаты
Певица Клава Кока в проекте Иды Галич «Я ПЕРЕЖИЛА» рассказала о трудностях, с которыми столкнулась из-за своей популярности. Как оказалось, неадекватные фанаты часто преследовали и даже угрожали звезде. Сдерживать их нередко приходилось бывшему певицы Александру Поверину.
Как оказалось, молодой человек тоже стал целью неадекватов. Сталкеры напрямую угрожали мужчине.
«В моих последних отношениях молодому человеку конкретно угрожали расправой очень жесткой», — цитирует Клаву Starhit.
Напомним, что Александр Поверин встречался с певицей около года. Пара разошлась осенью прошлого года. Фактор отношений позволял Клаве избегать некоторых преследователей, так как жених звезды останавливал их. В пример певица привела случай с одним состоятельным человеком, который долгое время периодически появлялся в поле зрения Клавы. Таким образом фанат пытался влюбить в себя девушку, но когда узнал об Александре, то сразу пропал.
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По признанию Коки, назойливые псевдофанаты не позволяют ей спокойно гулять по улицам городов. К тому же она уже переживает за будущих детей, ведь, возможно, им потребуются телохранители.
«Мне сложно. Я не знаю, еще не думала об этом. Но понимаю, что если была бы ребенком, который ходит с охраной, это для меня было бы травмой. Ребенком я бы этого точно не хотела», — рассуждает Клава.
Певица рассталась с Александром из-за того, что в отношениях пара просто перестала разговаривать друг с другом. Шоком для Коки стало то, что избранник на первое место ставил себя.