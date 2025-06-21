«Угрожали расправой»: Клава Кока рассказала о преследованиях со стороны фанатов

21 июня 2025, 01:36

Бывшему Клавы Коки угрожали жестокой расправой неадекватные фанаты

Клава Кока (Фото: Telegram/klavacoca)

Певица Клава Кока в проекте Иды Галич «Я ПЕРЕЖИЛА» рассказала о трудностях, с которыми столкнулась из-за своей популярности. Как оказалось, неадекватные фанаты часто преследовали и даже угрожали звезде. Сдерживать их нередко приходилось бывшему певицы Александру Поверину.





Как оказалось, молодой человек тоже стал целью неадекватов. Сталкеры напрямую угрожали мужчине.





«В моих последних отношениях молодому человеку конкретно угрожали расправой очень жесткой», — цитирует Клаву Starhit.

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«Мне сложно. Я не знаю, еще не думала об этом. Но понимаю, что если была бы ребенком, который ходит с охраной, это для меня было бы травмой. Ребенком я бы этого точно не хотела», — рассуждает Клава.