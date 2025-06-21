«Ничтожество и проститутка»: Женя Ершов перешел на прямые оскорбления в конфликте с Марго Овсянниковой
В ходе реалити «Мастер игры» на телеканале ТНТ между Марго Овсянниковой и Женей Ершовой произошел конфликт, в котором последний перешел на прямые оскорбления девушки. Скандальные участники не подбирали выражений и сказали, что думают о друг друге.
Овсянникова стала известна еще во время своего участия на телепроекте«ДОМ-2». Теперь же Марго пытается покорить отечественный шоу-бизнес, с чем помогает ейФилипп Киркоров. Согласно слухам, звезды связаны серьезным контрактом.
К примеру, певица успела записать треки с американскими рэперами Tyga и Lil Pump. Исполнители выступали в Москве во время своего визита в российскую столицу. К тому же Марго подарила им памятные толстовки.
Как пишет Starhit, на шоу «Мастер игры» Овсянникова говорит, что пытается со всеми дружить и не вступать в конфликты. При этом Марго регулярно скандалит с участниками.
В новом выпуске блондинка задала провокационный вопрос блогеру Жене Ершову. Таким образом певица пыталась вывести его на чистую воду.
«Мне кажется, что самый сильный игрок и есть „темный“. Возможно, это Женя. А почему не ты „темный“?» — сказала она Ершову.
Женя действительно был «темным», поэтому начал агрессивно обороняться.
«Ты меня балаболом назвала за вещи, которые я говорил абсолютно правильно», — сказал блогер.
Овсянникова резко перешла на личность Ершова и заявила:
«Ты все еще балабол».
Далее Марго не успокоилась и прошлась по бывшим отношениям блогера.
«Мне кажется, ты просто злишься. Потому что без Наташи Рудовой и Карины Кросс ты неинтересен», — не успокаивалась Овсянникова.
Здесь Ершов не стал терпеть и перешел на прямые оскорбления. Женя явно пыталась вывести блогера, что у нее и получилось.
«Если ты перегнешь палку, то я сделаю так, что ты чуть ли не с психическим отклонением отсюда уйдешь! Ты — просто конченая! Ничтожество! Проститутка будет мне тут что-то говорить?!» — сказал блогер.
Таким образом игра переросла в конфликт между участниками. Напомним, что на шоу «Мастер игры» команда «светлых» пытется разоблачить тех, кто назначил себя «темными». Блогер как раз выступает за последних. Марго же выгнали в первом выпуске, но вернули в четвертом. Овсянникова выступает за «светлых».