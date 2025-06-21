«Ничтожество и проститутка»: Женя Ершов перешел на прямые оскорбления в конфликте с Марго Овсянниковой

21 июня 2025, 00:10

Женя Ершов перешел на прямые оскорбления в конфликте с Марго Овсянниковой

Марго Овсянникова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В ходе реалити «Мастер игры» на телеканале ТНТ между Марго Овсянниковой и Женей Ершовой произошел конфликт, в котором последний перешел на прямые оскорбления девушки. Скандальные участники не подбирали выражений и сказали, что думают о друг друге.





Овсянникова стала известна еще во время своего участия на телепроекте«ДОМ-2». Теперь же Марго пытается покорить отечественный шоу-бизнес, с чем помогает ейФилипп Киркоров. Согласно слухам, звезды связаны серьезным контрактом.



К примеру, певица успела записать треки с американскими рэперами Tyga и Lil Pump. Исполнители выступали в Москве во время своего визита в российскую столицу. К тому же Марго подарила им памятные толстовки.





С Якубовича взыщут свыше 200 тысяч рублей

«Мне кажется, что самый сильный игрок и есть „темный“. Возможно, это Женя. А почему не ты „темный“?» — сказала она Ершову.

«Ты меня балаболом назвала за вещи, которые я говорил абсолютно правильно», — сказал блогер.

«Писали, что умерла»: Нина Маслова раскрыла правду о своей жизни

«Ты все еще балабол».

«Мне кажется, ты просто злишься. Потому что без Наташи Рудовой и Карины Кросс ты неинтересен», — не успокаивалась Овсянникова.

«Если ты перегнешь палку, то я сделаю так, что ты чуть ли не с психическим отклонением отсюда уйдешь! Ты — просто конченая! Ничтожество! Проститутка будет мне тут что-то говорить?!» — сказал блогер.