«Я потеряла себя»: Жена Натана Анастасия Швецова винит себя в разрыве с мужем

21 июня 2025, 02:40

Жена Натана Анастасия Швецова винит себя в разрыве с мужем

Натан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Еще недавно публика активно обсуждала неверность Натана. Музыканта резко критиковали и даже говорили, что он специально унижает супругу, не стесняясь флиртовать с другими прямо перед камерами.





Особенно на неверность Натана обратили внимание во время его участия в проекте «Звезды в джунглях». Там он активно флиртовал с Бьянкой и Лерчек. С последней Натан страстно обнимался в кустах.



На фоне критики супруга музыканта Анастасия Швецова неожиданно вступилась за своего мужа. По словам девушки, именно из-за нее распалась семья. По признанию Анастасии, после рождения ребенка она потеряла себя и пыталась все контролировать.





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«Я стала мамой, и эта роль поглотила меня полностью. Я хотела быть идеальной женой, идеальной мамой, но вместо этого я потеряла себя. Я начала контролировать все вокруг: мужа, ребенка, окружающих и даже себя. Тогда я этого не понимала. Но сейчас знаю: контроль убивает любовь», — цитирует Швецову Starhit.