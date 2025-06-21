«Я потеряла себя»: Жена Натана Анастасия Швецова винит себя в разрыве с мужем
Жена Натана Анастасия Швецова винит себя в разрыве с мужем
Еще недавно публика активно обсуждала неверность Натана. Музыканта резко критиковали и даже говорили, что он специально унижает супругу, не стесняясь флиртовать с другими прямо перед камерами.
Особенно на неверность Натана обратили внимание во время его участия в проекте «Звезды в джунглях». Там он активно флиртовал с Бьянкой и Лерчек. С последней Натан страстно обнимался в кустах.
На фоне критики супруга музыканта Анастасия Швецова неожиданно вступилась за своего мужа. По словам девушки, именно из-за нее распалась семья. По признанию Анастасии, после рождения ребенка она потеряла себя и пыталась все контролировать.
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«Я стала мамой, и эта роль поглотила меня полностью. Я хотела быть идеальной женой, идеальной мамой, но вместо этого я потеряла себя. Я начала контролировать все вокруг: мужа, ребенка, окружающих и даже себя. Тогда я этого не понимала. Но сейчас знаю: контроль убивает любовь», — цитирует Швецову Starhit.
Как оказалось, Анастасия не сразу обратила внимание на звезду. Пара познакомилась еще в 2010 году и вместе переехала в Москву. Швецова была рядом с Натаном даже когда он выступал еще в барах и ресторанах. Как оказалось, в тяжелый период звезда хотел бросить музыку и стать официантом. Несмотря на все трудности, Анастасия продолжала верить в мужа.
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Сам Натан после разрыва находится не в лучшем состоянии и уже не раз пытался оправдаться за свое поведение в «Звезды в джунглях». Как оказалось, музыкант неоднократно пытался вернуть доверие Анастасии.