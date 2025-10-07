Равнодушие Галкина* во время прогулки с Пугачевой на Кипре удивило местных

07 октября 2025, 09:51

Галкин* проигнорировал фанатов во время прогулки с Пугачевой на Кипре

Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

Аллу Пугачеву и Максима Галкина* заметили во время прогулки по набережной в кипрском Лимасоле. Судя по видео, опубликованному в Instagram** Примадонны, супруги по-разному себя ведут, когда общаются с поклонниками.