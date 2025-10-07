Достижения.рф

Равнодушие Галкина* во время прогулки с Пугачевой на Кипре удивило местных

Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

Аллу Пугачеву и Максима Галкина* заметили во время прогулки по набережной в кипрском Лимасоле. Судя по видео, опубликованному в Instagram** Примадонны, супруги по-разному себя ведут, когда общаются с поклонниками.



Женщина и мужчина, увидев звезд, подошли к ним, чтобы поздороваться и перекинуться парой слов. Артистка охотно общалась с фанатами, проявляя открытость и дружелюбие. В это время юморист был полностью погружен в телефонный разговор и никак не реагировал на происходящее вокруг. Из-за этого певице пришлось ускорить шаг, чтобы не отставать от мужа.

В комментариях предположили, что шоумен не любит пешие прогулки, но сопровождает жену из заботы о ней.

Лидия Пономарева

