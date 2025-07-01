У Шуры из «Би-2» нашли квартиру в центре Москвы за полмиллиарда рублей
Уехавший из России Шура из «Би-2» оказался владельцем элитной квартиры в центре Москвы за полмиллиарда рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Незадолго до отъезда из страны музыкант приобрел 4-комнатную квартиру в историческом центре Москвы площадью 256,4 квадратных метра, которая оценивается в 560 млн рублей. Недвижимость располагается на третьем этаже в жилом комплексе «Имперский дом» в Якиманском переулке, из окон открываются панорамные виды на парк «Музеон», храм Христа Спасителя и Москва-Сити.
Одновременно с квартирой были куплены два машиноместа общей стоимостью более 10 млн рублей. Шура вместе с женой Елизаветой приобрели недвижимость в ноябре 2021 года и теперь будут платить ипотеку до 2050-го.
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