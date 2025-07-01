У Шуры из «Би-2» нашли квартиру в центре Москвы за полмиллиарда рублей

01 июля 2025, 08:37

Шура из «Би-2» оказался владельцем квартиры в Москве за полмиллиарда рублей

Фото: iStock/bastan

Уехавший из России Шура из «Би-2» оказался владельцем элитной квартиры в центре Москвы за полмиллиарда рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.