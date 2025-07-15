«У женщин в возрасте рядом всегда Галкин?*»: Собчак оценила молодого бойфренда певицы Шер

15 июля 2025, 16:59

Ксения Собчак сравнила молодого бойфренда певицы Шер с Максимом Галкиным*

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Скандальная журналистка Ксения Собчак сравнила молодого бойфренда американской певицы Шер с иноагентом Максимом Галкиным*. Известно, что мужчина на 40 лет моложе своей звездной пассии.





Собчак поделилась кадрами с показа Dolce & Gabbana в Риме в запрещенной соцсети.



Певица Шер c бойфрендом (Фото: Instagram**/xenia_sobchak)





«Великая Шер… А это ее бойфренд. У сильных женщин в возрасте рядом всегда «Галкин?*. Одобряю», — написала экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

