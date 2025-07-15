«У женщин в возрасте рядом всегда Галкин?*»: Собчак оценила молодого бойфренда певицы Шер
Ксения Собчак сравнила молодого бойфренда певицы Шер с Максимом Галкиным*
Скандальная журналистка Ксения Собчак сравнила молодого бойфренда американской певицы Шер с иноагентом Максимом Галкиным*. Известно, что мужчина на 40 лет моложе своей звездной пассии.
Собчак поделилась кадрами с показа Dolce & Gabbana в Риме в запрещенной соцсети.
«Великая Шер… А это ее бойфренд. У сильных женщин в возрасте рядом всегда «Галкин?*. Одобряю», — написала экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2».Шер подтвердила отношения с Александром Эдвардсом в 2022 году. Позже исполнительница спровоцировала слухи о помолвке, когда показала подаренное им колечко. А затем в окружении звезды назвали кольцо обыкновенным «подарком». О разнице в возрасте с возлюбленным Шер говорила, что «любовь не знает арифметики».
*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ