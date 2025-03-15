Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что у артиста серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой. 73-летнего актера экстренно госпитализировали из дома в субботу, 1 марта. У него внезапно началось носовое кровотечение.
Согласно данным канала, Сухорукову сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам медиков, артист вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более тяжелыми.
После операции врачи провели обширное обследование, которое показало, что сосуды актера, предварительно, сильно изношены. Отмечается, что это может вызвать инсульт.
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Согласно данным канала, Сухорукову сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам медиков, артист вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более тяжелыми.
После операции врачи провели обширное обследование, которое показало, что сосуды актера, предварительно, сильно изношены. Отмечается, что это может вызвать инсульт.
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