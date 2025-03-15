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У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда

У актера Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда
Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что у артиста серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой. 73-летнего актера экстренно госпитализировали из дома в субботу, 1 марта. У него внезапно началось носовое кровотечение.

Согласно данным канала, Сухорукову сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам медиков, артист вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более тяжелыми.

После операции врачи провели обширное обследование, которое показало, что сосуды актера, предварительно, сильно изношены. Отмечается, что это может вызвать инсульт.

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Максим Виторган сообщил, что готовится к операции из-за травмы
15 марта 2025, 10:15

Максим Виторган (Фото: Instagram* @mvitorgan)

52-летний Максим Виторган поделился в своем блоге тревожными новостями. Актер вышел на связь из больницы.
«В беленьких чулочках поехал-ка я на операцию. Берегите себя, храните деньги в сберегательной кассе», — в шутку сказал Виторган.

По словам артиста, вскоре ему сделают операцию. Бывшему мужу Ксении Собчак потребовалось хирургическое вмешательство из-за травмы.

Других подробностей Максим не рассказал поклонникам.

Напомним, в 2015 году Виторган получил травму во время репетиции спектакля. Он сломал плечо, в результате чего ему пришлось перенести операцию под общим наркозом.

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Дочь Юлии Началовой рассказала о боли от потери мамы
Дочь певицы Началовой Вера Алдонина заявила, что не смирилась с уходом мамы
15 марта 2025, 09:51

Вера Алдонина (фото: Instagram* @veraldonina)

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала о боли от потери матери. Ее слова приводит издание «Страсти».
По словам 18-летней исполнительницы, ее очень ранят вопросы, которые связаны с мамой. Возвращаться в дни, когда звезды не стало, Вере до сих пор очень больно и страшно.

«Пережили ли мы и смирились ли мы с уходом мамы — конечно нет, это до сих пор открытая рана на наших сердцах. И, нет, время не лечит», — рассказала студентка ВГИКа.

Напомним, 16 марта Вера Алдонина выпустит альбом памяти матери «Вера» — в этот день в 2019 году Юлия Началова скончалась от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний.

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Ани Лорак обратилась к коллегам по шоу-бизнесу после новости о свадьбе с испанцем
Лорак обратилась к коллегам по шоу-бизнесу после новости о свадьбе с испанцем
15 марта 2025, 08:37

Ани Лорак с мужем (Фото: Инстаграм* @anilorak)

13 марта стало известно, что Ани Лорак вышла замуж за испанца, инструктора по йоге Исаака Виджраку. Примечательно, что свадебная церемония прошла 14 февраля на Мальдивах.
«Наверное, самый важный шаг в моей жизни. Мы оба сказали "да" от всей души. Это незабываемые моменты, которые оставили вечный след в моей душе. Я просто хочу, чтобы моя мама была здесь и видела своими глазами, как ее мечта сбылась… Я люблю тебя, Ани!» — писал Исаак в личном блоге.

Исполнительницу продолжают поздравлять с этим счастливым событием не только фанаты, но и многочисленные коллеги по шоу-бизнесу. В комментариях под свадебной фотографией в блоге артистки свои поздравления оставили Игорь Крутой, Катя Лель, Люся Чеботина и другие.

Ани Лорак поблагодарила их за теплые слова. Стоит отметить, что певица старалась ответить каждому.

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«В фате и на тракторе»: блогер Настя Ивлеева показала кадры нового «фермерского» реалити с мужем Филиппом Бегаком

Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку

*Запрещен в РФ
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#свадьба
#шоу-бизнес
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«В фате и на тракторе»: блогер Настя Ивлеева показала кадры нового «фермерского» реалити с мужем Филиппом Бегаком
Настя Ивлеева анонсировала реалити-шоу «Чегеря», показав себя в фате на тракторе
15 марта 2025, 06:51

Настя Ивлеева с мужем Филиппом Бегаком (Фото: кадр из видео Telegram @ivleeva360)

Настя Ивлеева и ее муж Филипп Бегак запускают новое реалити-шоу «Чегеря», чтобы удивить зрителей. После долгого перерыва блогер возвращается на экраны вместе с супругом. Кадры анонса «фермерского» реалити Настя выложила в своем Telegram-канале, передает «StarHit».
Настя пропала из шоу-бизнеса после скандальной «голой» вечеринки, и попытки вернуться — вроде роли в пародийной картине «Небриллиантовая рука» — потерпели неудачу из-за протестов Филиппа Киркорова.

«Привет с Алтая!»: Ивлеева с мужем отметили её день рождения вдали от городской суеты
«Привет с Алтая!»: Ивлеева с мужем отметили её день рождения вдали от городской суеты
Однако Анастасия начала сотрудничать с несколькими организациями, которые занимаются помощью детям с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, 23 октября 2024 года Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент.

И вот 34-летняя звезда вновь решилась на новый проект. В анонсе она появилась в рабочей робе и фате, сидя на ковше трактора, которым управлял Филипп.



Шоу «Чегеря» — должно быть, про жизнь «в глубинке», в которую Ивлеева окунется с головой.

«Запахло фермой», — подписала она под видео.
Пара недавно ездила отдыхать на Алтай, так что внутренний туризм с экспериментами им не чужд.

Съемки реалити-шоу стартовали в марте, и пара покажет, как осваивать фермерство — Бегак тут не новичок, ведь с 2016 года он управляет фермой «Пахарь». Он называет сельское хозяйство своей культурой.

Настя Ивлеева (Фото: кадр из видео Telegram @ivleeva360)

«Что такое культура? Для кого-то это театр, книги, живопись, кино, для меня это созидание. Я не актер, не режиссер, не художник и не писатель. Я занимаюсь сельским хозяйством. Я Филипп Бегак, это мои правила жизни», — приводит его слова «StarHit».
Где покажут «Чегеря», пока загадка.

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Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
Алана Мамаева обсудила с Марией Погребняк, в какой момент женщина начинает стареть
15 марта 2025, 04:27

Мария Погребняк и Алана Мамаева (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Алана Мамаева и Мария Погребняк шуточно заспорили о том, когда женщина замечает первые признаки старения. В дружеской беседе 37-летняя Алана поделилась своим мнением, раскрыв 36-летней Марии «секрет старения», а та, в ответ, вспомнила про пластику.
Две звезды, сблизившиеся на реалити «Сокровища императора» в Китае, часто проводят время вместе. Короткий клип их очередного разговора выложила в своем блоге Мария, подписав: «как твоя подруга поняла, что стареет».

«Совместные фото дышат страстью и гармонией»: Мария Погребняк высказалась о Перминовой и ее новом бойфренде
«Совместные фото дышат страстью и гармонией»: Мария Погребняк высказалась о Перминовой и ее новом бойфренде
Алана спросила Погребняк, знает ли та, как понять, что старение началось. Ответ был отрицательный. Тогда Алана показала, как подтягивает кожу у глаз пальцами.

«Когда вы подходите к зеркалу и делаете вот так, это значит, что вы начали стареть», — объяснила она.
Мария Погребняк и Алана Мамаева (Фото: кадр видео Instagram* @mariapoga_)

Мария тут же отшутилась, что ей это не понять — пластика у Тимура Хайдарова за три миллиона рублей решила все проблемы. К тому же, если пользоваться методом Аланы, выйдет, что Мария ощутила себя старой уже в 18 лет.

Мамаева добавила, что сама стала замечать такие жесты у себя недавно, но Погребняк возразила — мол, подруга делала так еще на съемках полтора года назад.

Видео закончилось смехом девушек и легкими взаимными подколами.

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