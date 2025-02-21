У звезды «Дома-2» Майи Донцовой врачи обнаружили серьезную патологию перед операцией

Майя Донцова (Фото: Telegram @mayya_donzz)
Звезда «Дома-2» Майя Донцова пожаловалась, что перед очередной операцией врачи обнаружили у нее серьезную патологию. Ее слова приводит Super.ru.
Оказывается, Донцова планировала собиралась сделать лазерную коррекцию зрения. Девушка уже начала подготовку к операции, но решила сначала обратиться еще в одну клинику, где у нее обнаружили отслоение сетчатки глаза.
Она пояснила, что перед лазерной коррекцией ей было необходимо «лазером припаять сетчатку», а после этого еще и вылечить синдром сухого глаза, который у нее возник из-за длительного ношения контактных линз.
Читайте также:
Участница «ДОМа-2» Майя Донцова выходит замуж через полгода после развода с Алексеем Купиным
Курбан Омаров с женой купили роскошный двухэтажный особняк – фото
«Обсасывать не стану»: Ксения Бородина прокомментировала измены в семье Пинчук и Чобаняна
«Честно, поражаюсь, как в прошлой клинике это тупо не заметили... Хотя это серьезная проблема», — удивляется Донцова.
Она пояснила, что перед лазерной коррекцией ей было необходимо «лазером припаять сетчатку», а после этого еще и вылечить синдром сухого глаза, который у нее возник из-за длительного ношения контактных линз.
«Первый этап готов. Мне припаяли сетчатку. Теперь через две недели на проверку, и назначаем дату коррекции зрения!» — рассказала Донцова.
Читайте также:
Участница «ДОМа-2» Майя Донцова выходит замуж через полгода после развода с Алексеем Купиным
Курбан Омаров с женой купили роскошный двухэтажный особняк – фото
«Обсасывать не стану»: Ксения Бородина прокомментировала измены в семье Пинчук и Чобаняна
Элина Позднякова