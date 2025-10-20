Никите Михалкову 80 лет: творческая родословная, властность в семье и «химия» с Владимиром Путиным
Никита Сергеевич Михалков — одна из самых знаковых и влиятельных фигур в российском кинематографе. 21 октября 2025 года режиссер отмечает свой 80-летний юбилей. Его карьера, начавшаяся еще в советский период, продолжает активно развиваться и сегодня. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство, семья и образованиеМихалковаНикита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве в выдающейся творческой семье. Его отцом был классик детской литературы, автор текстов трех гимнов СССР и России Сергей Михалков. Мать, Наталья Кончаловская, — поэтесса и переводчица. Старший брат — известный режиссер Андрей Кончаловский.
С детства Никита был погружен в атмосферу искусства. Он учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории по классу фортепиано и посещал театральную студию при Драматическом театре имени Станиславского. Своими прадедом и дедом по материнской линии он называет художников Василия Сурикова и Петра Кончаловского.
Михалков поступил в Театральное училище имени Щукина, но на четвертом курсе был отчислен за нарушение запрета на съемки в кино. Он перевелся на режиссерский факультет ВГИКа в мастерскую Михаила Ромма, которую успешно окончил в 1971 году.
Путь к славе: карьера актера и режиссера
Сниматься в кино Михалков начал с 14 лет, а всесоюзная известность пришла к нему в 18 после роли жизнерадостного Кольки в комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963). Он также запомнился зрителям по ярким характерным ролям в фильмах «Вокзал для двоих» (проводник Андрей) и «Жестокий романс» (Сергей Паратов), а также в роли сэра Генри Баскервиля в советской экранизации «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Его режиссерский дебют, фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», вышел в 1974 году. Уже следующие его работы, такие как «Раба любви» (1975) и «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977), получили признание как у советских зрителей, так и на международных кинофестивалях. Мировое признание пришло к Михалкову в 1990-х годах. Его фильм «Урга — территория любви» (1991) был удостоен «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Картина «Утомлённые солнцем» (1994) получила Гран-при Каннского кинофестиваля и премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
Личная жизнь Никиты МихалковаЛичная жизнь режиссера сложилась вокруг двух главных женщин, каждая из которых сыграла в его судьбе особую роль. Первой супругой Михалкова стала блистательная актриса Анастасия Вертинская. Они поженились в 1966 году, когда оба были на пике славы и молодости. В 1966 году у пары родился сын Степан. Несмотря на страстное начало, этот брак двух амбициозных и ярких личностей оказался недолговечным и распался через несколько лет. По словам самого Михалкова, причиной стала эмоциональная холодность Вертинской:
«Настя ни разу в жизни не дала мне понять или почувствовать, что она мною восхищена».Сама актриса объясняла расставание молодостью и неумением идти на компромиссы:
«Оба были амбициозны. Никто не хотел уступать».Их сын Степан позже добавил: «Амбиции оказались сильнее желания сохранить семью». Тем не менее им удалось сохранить достойные и уважительные отношения после развода.
Спустя шесть лет после развода Михалков встретил свою вторую и нынешнюю жену — бывшую модель Татьяну Соловьеву. Их знакомство произошло в Доме кино, и, по воспоминаниям Татьяны, первое свидание началось с эксцентричного поступка Михалкова. Мужчина был в шоке от ее чрезмерного макияжа и модной прически, отвез ее в туалетную комнату и умыл под краном, после чего повел в ресторан. Властность режиссера не испугала, а, напротив, покорила Татьяну.
Они поженились в 1973 году, и этот союз стал для Михалкова фундаментальным. По словам Татьяны, муж никогда не терпел рядом с собой другого лидера и сумел подавить ее амбиции. Ради семьи она оставила карьеру на подиуме и полностью посвятила себя мужу и детям. В этом браке родилось трое детей: Анна, Артем и Надежда. Несмотря на груз знаменитой фамилии, они смогли найти свой путь в жизни и по примеру предков связали свою жизнь с творчеством.
Дружба Михалкова с ПутинымНикита Михалков долгие годы известен своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным. Незадолго до юбилея, 19 октября 2025 года, глава государства публично рассказал об их отношениях. Тогда он отметил, что «в их взаимоотношениях есть химия». Президент охарактеризовал Михалкова как «настоящего патриота» России. В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда Российской Федерации.
Михалков занимает ключевые посты в российской киноиндустрии: с 1998 года он является председателем правления Союза кинематографистов России, а с 1999 года — президентом Московского международного кинофестиваля. В 2002 году он учредил Национальную академию кинематографических искусств и наук, которая вручает национальную кинопремию «Золотой орёл».
Никита Михалков и в 80 лет продолжает оставаться активным и влиятельным деятелем культуры, чье творчество и общественная позиция продолжают вызывать живой интерес.