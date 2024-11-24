Разводится с молодой женой из-за ушей: из-за чего Цекало резко сдал и что происходит в его браке

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)
В 2018 году в личной жизни шоумена и продюсера Александра Цекало произошли значительные перемены. Неожиданно для всех он развелся с женой Викторией Галушко и закрутил роман с некой Дариной Эрвин. Вскоре Цекало принял решение переехать в Штаты, где женился на Эрвин. В последнее время появились слухи, что Цекало разводится с 33-летней супругой из-за неудачных пластических операций.
О том, что стало причиной возможного распада брака Цекало, кто такая Дарина Эрвин и почему ей приписывают психические расстройства, расскажет редакция «Радио 1».
Про Дарину известно совсем немного. Она родилась и большую часть жизни прожила в Казахстане. Семья жила очень скромно, но вскоре мать Дарины смогла переехать в США, где вышла замуж за очень состоятельного человека. Именно на деньги отчима Эрвин сделала первую пластическую операцию, с которой и начался ее долгий путь изменения внешности.
Знакомство и брак с российским шоуменом родные Дарины одобрили практически моментально. Все были счастливы, в особенности отчим, который смог наконец снять себя дорогостоящее содержание падчерицы.
Однако друзья Цекало пытались открыть ему истинное положение дел, уверяя, что Дариной двигает лишь финансовый расчет. Но Александр предпочел разорвать отношения со многими своими старинными друзьями и коллегами.
С того времени прошло шесть лет. В СМИ периодами всплывала информация о жизни супругов. Дарина писала свои картины, Цекало занимался продюсированием. Однако некоторое время назад в соцсетях стали всплывать снимки Эрвин, где она выглядела сильно похудевшей. Причем настолько, что ее с трудом можно было узнать. Возможно, поведение супруга так сильно повлияло на Дарину, что она резко начала худеть и полностью изменила свой имидж.
Спустя время молодая супруга шоумена шокировала общественность свежими снимками с огромными лопоухими ушами. Самой Дарине новый облик, вероятно, очень даже нравится. Стоит отметить, что сейчас в Азии существует тренд на лопоухость. Из-за чего многие девушки ходят с накладными силиконовыми ушами. Ходят слухи, что Дарина все же сделала пластику.
Но что об этом думает сам продюсер? Когда-то творческая личность покорила Цекало женственностью, утонченным чувством стиля, а теперь же все кардинально изменилось. Пользователи в сети задаются вопросом: а может, Александр уже давно развелся?
На данный момент нет никаких подтверждений того, что супруги разошлись. Примечательно, что в личном блоге эпатажной девушки на снимках стал регулярно появляться молодой человек.
Помимо бурных обсуждений внешности супруги шоумена, также ходят разговоры о его тяжелом финансовом положении. Об этом свидетельствуют и упаднические настроения мужчины. По словам очевидцев, он регулярно устраивает скандалы в общественных местах, срывается на продавцов в магазинах и случайных прохожих. Подробности сам Цекало старается не разглашать, однако за океаном финансовое положение некогда популярного продюсера сильно пошатнулось.
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Кто такая Дарина Эрвин
Про Дарину известно совсем немного. Она родилась и большую часть жизни прожила в Казахстане. Семья жила очень скромно, но вскоре мать Дарины смогла переехать в США, где вышла замуж за очень состоятельного человека. Именно на деньги отчима Эрвин сделала первую пластическую операцию, с которой и начался ее долгий путь изменения внешности.
Брак с Александром Цекало
Знакомство и брак с российским шоуменом родные Дарины одобрили практически моментально. Все были счастливы, в особенности отчим, который смог наконец снять себя дорогостоящее содержание падчерицы.
Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)
Однако друзья Цекало пытались открыть ему истинное положение дел, уверяя, что Дариной двигает лишь финансовый расчет. Но Александр предпочел разорвать отношения со многими своими старинными друзьями и коллегами.
С того времени прошло шесть лет. В СМИ периодами всплывала информация о жизни супругов. Дарина писала свои картины, Цекало занимался продюсированием. Однако некоторое время назад в соцсетях стали всплывать снимки Эрвин, где она выглядела сильно похудевшей. Причем настолько, что ее с трудом можно было узнать. Возможно, поведение супруга так сильно повлияло на Дарину, что она резко начала худеть и полностью изменила свой имидж.
«Огромные уши и жуткая худоба»: что стало причиной возможного распада брака Цекало
Спустя время молодая супруга шоумена шокировала общественность свежими снимками с огромными лопоухими ушами. Самой Дарине новый облик, вероятно, очень даже нравится. Стоит отметить, что сейчас в Азии существует тренд на лопоухость. Из-за чего многие девушки ходят с накладными силиконовыми ушами. Ходят слухи, что Дарина все же сделала пластику.
Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)
Но что об этом думает сам продюсер? Когда-то творческая личность покорила Цекало женственностью, утонченным чувством стиля, а теперь же все кардинально изменилось. Пользователи в сети задаются вопросом: а может, Александр уже давно развелся?
На данный момент нет никаких подтверждений того, что супруги разошлись. Примечательно, что в личном блоге эпатажной девушки на снимках стал регулярно появляться молодой человек.
Финансовые проблемы Цекало
Помимо бурных обсуждений внешности супруги шоумена, также ходят разговоры о его тяжелом финансовом положении. Об этом свидетельствуют и упаднические настроения мужчины. По словам очевидцев, он регулярно устраивает скандалы в общественных местах, срывается на продавцов в магазинах и случайных прохожих. Подробности сам Цекало старается не разглашать, однако за океаном финансовое положение некогда популярного продюсера сильно пошатнулось.
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Екатерина Коршунова