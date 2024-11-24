Разводится с молодой женой из-за ушей: из-за чего Цекало резко сдал и что происходит в его браке

В 2018 году в личной жизни шоумена и продюсера Александра Цекало произошли значительные перемены. Неожиданно для всех он развелся с женой Викторией Галушко и закрутил роман с некой Дариной Эрвин. Вскоре Цекало принял решение переехать в Штаты, где женился на Эрвин. В последнее время появились слухи, что Цекало разводится с 33-летней супругой из-за неудачных пластических операций.