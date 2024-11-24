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Разводится с молодой женой из-за ушей: из-за чего Цекало резко сдал и что происходит в его браке

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)

В 2018 году в личной жизни шоумена и продюсера Александра Цекало произошли значительные перемены. Неожиданно для всех он развелся с женой Викторией Галушко и закрутил роман с некой Дариной Эрвин. Вскоре Цекало принял решение переехать в Штаты, где женился на Эрвин. В последнее время появились слухи, что Цекало разводится с 33-летней супругой из-за неудачных пластических операций.
О том, что стало причиной возможного распада брака Цекало, кто такая Дарина Эрвин и почему ей приписывают психические расстройства, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такая Дарина Эрвин




Про Дарину известно совсем немного. Она родилась и большую часть жизни прожила в Казахстане. Семья жила очень скромно, но вскоре мать Дарины смогла переехать в США, где вышла замуж за очень состоятельного человека. Именно на деньги отчима Эрвин сделала первую пластическую операцию, с которой и начался ее долгий путь изменения внешности.

Брак с Александром Цекало


Знакомство и брак с российским шоуменом родные Дарины одобрили практически моментально. Все были счастливы, в особенности отчим, который смог наконец снять себя дорогостоящее содержание падчерицы.

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)

Однако друзья Цекало пытались открыть ему истинное положение дел, уверяя, что Дариной двигает лишь финансовый расчет. Но Александр предпочел разорвать отношения со многими своими старинными друзьями и коллегами.

С того времени прошло шесть лет. В СМИ периодами всплывала информация о жизни супругов. Дарина писала свои картины, Цекало занимался продюсированием. Однако некоторое время назад в соцсетях стали всплывать снимки Эрвин, где она выглядела сильно похудевшей. Причем настолько, что ее с трудом можно было узнать. Возможно, поведение супруга так сильно повлияло на Дарину, что она резко начала худеть и полностью изменила свой имидж.

«Огромные уши и жуткая худоба»: что стало причиной возможного распада брака Цекало


Спустя время молодая супруга шоумена шокировала общественность свежими снимками с огромными лопоухими ушами. Самой Дарине новый облик, вероятно, очень даже нравится. Стоит отметить, что сейчас в Азии существует тренд на лопоухость. Из-за чего многие девушки ходят с накладными силиконовыми ушами. Ходят слухи, что Дарина все же сделала пластику.

Дарина Эрвин (Фото: соцсети Дарины Эрвин)

Но что об этом думает сам продюсер? Когда-то творческая личность покорила Цекало женственностью, утонченным чувством стиля, а теперь же все кардинально изменилось. Пользователи в сети задаются вопросом: а может, Александр уже давно развелся?

На данный момент нет никаких подтверждений того, что супруги разошлись. Примечательно, что в личном блоге эпатажной девушки на снимках стал регулярно появляться молодой человек.

Финансовые проблемы Цекало


Помимо бурных обсуждений внешности супруги шоумена, также ходят разговоры о его тяжелом финансовом положении. Об этом свидетельствуют и упаднические настроения мужчины. По словам очевидцев, он регулярно устраивает скандалы в общественных местах, срывается на продавцов в магазинах и случайных прохожих. Подробности сам Цекало старается не разглашать, однако за океаном финансовое положение некогда популярного продюсера сильно пошатнулось.

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