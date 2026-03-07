«Остаётся только восхищаться»: Певцов оценил многозадачность Хабенского и Безрукова
Накануне Константин Хабенский возглавил Школу-студию МХАТ, а Сергей Безруков стал художественным руководителем театра. Народный артист России Дмитрий Певцов высоко оценил своих коллег.
В беседе с «Газетой.Ru» Певцов восхитился артистами и пожелал им сил и Божией помощи.
«Очевидно, современные актёры-режиссёры-худруки настолько одарены талантом, временем и силами, что могут спокойно совмещать руководство двумя-тремя театрами, учебными заведениями в разных городах России, и, при этом, у них остаётся время на свою актёрскую карьеру — съёмки, спектакли, гастроли и прочее. Остаётся только удивляться и восхищаться нашими современниками», — отметил он.Кроме того, Певцов напомнил, что великие режиссёры прошлого — Таиров, Мейерхольд, Вахтангов и другие — руководили только одним театром и полностью отдавали ему всё время и силы.
Ранее актёр Борис Щербаков предрёк успех Хабенскому и Безрукову на новых постах.