«Остаётся только восхищаться»: Певцов оценил многозадачность Хабенского и Безрукова

07 марта 2026, 14:03

Дмитрий Певцов прокомментировал назначение Хабенского и Безрукова в МХАТ

Дмитрий Певцов (Фото: Instagram* @dima_pevtsov)

Накануне Константин Хабенский возглавил Школу-студию МХАТ, а Сергей Безруков стал художественным руководителем театра. Народный артист России Дмитрий Певцов высоко оценил своих коллег.





В беседе с «Газетой.Ru» Певцов восхитился артистами и пожелал им сил и Божией помощи.

«Очевидно, современные актёры-режиссёры-худруки настолько одарены талантом, временем и силами, что могут спокойно совмещать руководство двумя-тремя театрами, учебными заведениями в разных городах России, и, при этом, у них остаётся время на свою актёрскую карьеру — съёмки, спектакли, гастроли и прочее. Остаётся только удивляться и восхищаться нашими современниками», — отметил он.



