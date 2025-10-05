Победительница «Мисс России — 2025» потратит миллионный выигрыш на благотворительность
Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2025» стала Анастасия Венза из Подмосковья. В беседе с ТАСС она призналась, что планирует направить выигранный миллион рублей на развитие благотворительного проекта.
Новая королева красоты получила титул самой красивой девушки страны во время заключительного вечера конкурса. Он состоялся 4 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village».
В финале соревновались 50 участниц, при этом изначально заявки на мероприятие подали 90 тысяч девушек. Победительнице «Мисс Россия — 2025» досталось право представлять РФ на международном конкурсе «Мисс Вселенная», также Анастасия получила большой призовой выигрыш.
«Миллион я потрачу на свой благотворительный фонд. Он связан с патологией у детей и новорожденных», — поделилась Венза.Титулами «Вице-мисс Россия — 2025» наградили Алену Лесняк из Керчи и Викторию Макарову из Сестрорецка Ленинградской области.
