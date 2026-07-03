Дочь Олега Газманова вышла замуж
В Москве состоялась церемония бракосочетания дочери народного артиста России Олега Газманова. 22-летняя Марианна официально зарегистрировала брак с избранником по имени Максим в Грибоедовском загсе столицы. Об этом пишет «Звездач».
Организацией свадебного торжества занималась супруга певца и мать невесты Марина Газманова. Она же первой сообщила радостную новость поклонникам семьи в своем блоге, подписав публикацию: «Все, наша красивая малышка — жена».
Молодожены предпочитают не афишировать детали личной жизни. Марианна и Максим не раскрывают обстоятельства знакомства, а семья Газмановых намеренно ограждает пару от излишнего внимания прессы, поэтому подробности их романа остаются неизвестными широкой публике.
Ранее Олег Газманов раскрыл, что требует перед концертом. Подробности в нашем материале.
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