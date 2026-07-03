Достижения.рф

Дочь Олега Газманова вышла замуж

Дочка певца Олега Газманова Марианна вышла замуж
Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В Москве состоялась церемония бракосочетания дочери народного артиста России Олега Газманова. 22-летняя Марианна официально зарегистрировала брак с избранником по имени Максим в Грибоедовском загсе столицы. Об этом пишет «Звездач».



Организацией свадебного торжества занималась супруга певца и мать невесты Марина Газманова. Она же первой сообщила радостную новость поклонникам семьи в своем блоге, подписав публикацию: «Все, наша красивая малышка — жена».

Молодожены предпочитают не афишировать детали личной жизни. Марианна и Максим не раскрывают обстоятельства знакомства, а семья Газмановых намеренно ограждает пару от излишнего внимания прессы, поэтому подробности их романа остаются неизвестными широкой публике.

Ранее Олег Газманов раскрыл, что требует перед концертом. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0