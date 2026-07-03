Друг погибшего на рыбалке актера из «Бригады» Александра Высоковского высказался о ситуации
Super: Друг звезды «Бригады» Высоковского прокомментировал сложившуюся ситуацию
Близкий друг актера Александра Высоковского, известного по сериалу «Бригада», Александр Загрудный, раскрыл подробности исчезновения артиста. О гибели исполнителя роли телохранителя Макса сообщалось накануне 2 июля.
Согласно собеседнику ТАСС в правоохранительных органах, происшествие квалифицируется как несчастный случай. Тело 62-летней знаменитости обнаружили в акватории Оки в районе Пущинской косы в Московской области.
«С сыном ушёл, сын вернулся, а он — нет. Было где‑то полвторого ночи. Мне сообщила его супруга. Мы с ней на связи, но она берёт трубку, и я жду от неё какую‑то информацию. Он живёт в городе Пущино, прямо на Оке, он там часто рыбачил, а в этот раз — непонятная ситуация», — цитирует Загрудного Super.Среди других работ артиста — проекты «Бумер», «Марш Турецкого», историческая драма «Екатерина», а также вышедшая в 2025 году лента «Берлинская жара», где Высоковский примерил образ Адольфа Гитлера. Помимо актёрской деятельности, он выступал как режиссёр и сценарист военных мини-сериалов «Без права на ошибку» и «Сердце врага».