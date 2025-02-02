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«Это мой язык любви»: Блейк Лайвли отправляла Джастину Бальдони откровенные сообщения

Блейк Лайвли (Фото: соцсети)

Блейк Лайвли (Фото: соцсети)

Американская актриса Блейк Лайвли обвиняла режиссера Джастина Бальдони в домогательствах. В ответ на это создал целый сайт, где поделился подробной хронологией предшествующих событий, а заодно и материалами, доказывающие его невиновность. Среди опубликованных переписок с актрисой нашлось и одно пикантное сообщение, автором которого была Блейк, сообщила газета Daily Mail.
В переписке речь шла о сцене на крыше, которую актриса захотела переписать сама.

«Если бы ты знал меня (лично) дольше, ты бы понял, насколько кокетливо и вкусно будет играть флирт. Это мой язык любви. Пикантный и игриво-дерзкий, но ни в коем случае не с зубами» — писала режиссеру Лайвли.



Сообщения вызвали бурную реакцию у публики. Общественность сочла подобный тон неуместным для деловых отношений.

«Я бы не был рад увидеть такое сообщение от моей супруги коллеге противоположного пола. Это как минимум непрофессионально», — отметил один из пользователей Сети.

На этом фоне некоторые выдвинули новую теорию о причинах скандала: возможно, во время съемок у актрисы возникли чувства к Джастину. А после того как режиссер отверг Блейк, она решила ему отомстить — и заодно доказать своему мужу Райану Рейнольдсу, что ему не о чем волноваться.

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#скандал
#конфликт
Беременная невестка Валерии показала округлившийся живот на пляже в Дубае
02 февраля 2025, 21:38

Лиана Шульгина (фото: соцсети)

Беременная невестка Валерии устроила зрелищную съёмку в Дубае. 27-летняя Лиана Шульгина показала, как изменилась её фигура в ожидании ребёнка.
Младший сын народной артистки России Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут второго ребёнка. Пара уже знает, что у них родится сын. Сейчас супруги наслаждаются отдыхом в Дубае.

Лиана устроила фотосессию на пляже в лучах закатного солнца. Девушка надела верх от бикини, расшитого драгоценными камнями, и полупрозрачную юбку в пол.

«28 недель, а я всё не могу поверить что скоро нас будет четверо, каждый день наполнен предвкушением и особенной нежностью. Помню, как в первую беременность не хотелось фотосессий — казалось, что я выгляжу не так, а сейчас просто наслаждаюсь каждым моментом! Этим закатом, этим состоянием, этим ощущением легкости», – поделилась Лиана Шульгина.
В комментариях пользователи обсудили фотосессию. Лиане сделали много комплиментов, подчеркнув её прекрасные формы даже во время беременности, а также отметив, что ожидание ребёнка – это самое счастливое время в жизни каждой женщины.

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#шоу-бизнес
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«Я не хочу быть дочерью Майданова»: 16-летняя дочь певца мечтает съехать от него
02 февраля 2025, 21:20

Денис Майданов (фото: соцсети)

Дочь Дениса Майданова пошла по стопам отца, однако выходить с ним на одну сцену отказывается. 16-летняя Влада хочет, чтобы её воспринимали как отдельную творческую единицу. Именно для этого она взяла себе псевдоним МайВл по первым буквам имени и фамилии.
Девушка заявила, что не хочет вечно быть дочерью Майданова. Отец пытается давать дочери профессиональные замечания и советы. Однако наследница не прислушивается к опыту Дениса и считает, что должна набивать свои шишки.

«Мы постоянно ссоримся из-за этого, потому что я отдельный автор и исполнитель, пишу свои песни сама и не хочу, чтобы в это как-то лезли. А мой папа считает, что его советы очень мне нужны», – отметила Влада в беседе с репортёрами шоу «Ты не поверишь!».
Сейчас Влада мечтает, чтобы ей поскорее исполнилось 18 лет. Девушка хочет съехать от родителей, поскольку считает, что уже созрела для самостоятельной жизни.

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#денис майданов
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«Это был год расставаний»: Любовь Толкалина рассказала о череде разрывов
Актриса Любовь Толкалина считает нзвала прошлый год неудачным
02 февраля 2025, 20:28

Любовь Толкалина (Фото: соцсети)

Актриса Любовь Толкалина рассказала, что прошедший год ознаменовался для нее чередой болезненных расставаний. Неожиданно ее дороги с некоторыми друзьями разошлись, как она думает, без возврата.
Артистка старалась избежать разрывов и до последнего давала шанс на сохранение дружбы.

«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди, такие настоящие, с которыми, я думала, мы дышим одним воздухом. И по моей инициативе произошел этот разрыв. Это обстоятельства непреодолимой силы, и выбора у меня не было», — рассказала Любовь в интервью Рауфу Асадову.

Актриса не любит конфликты и стремится к мирному разрешению противоречий. Но если другой человек не делает никаких выводов и не прилагает усилий к сохранению отношений, она не готова расходовать на него свою энергию. Толкалина уверена, что надо разговаривать, выяснять отношения, это продуктивнее, чем копить обиду.

«Конфликты очень важны. Надо, чтобы люди сейчас, в эту минуту, друг другу все сказали. Избегание конфликтов, сглаживание углов, толерантность не работают — по-моему, это отложенная проблема», — сказала Любовь.

Долгое время Любовь Толкалина жила с Егором Кончаловским, но различия во взглядах на жизнь и 12-летняя разница в возрасте помешали им построить семью на всю жизнь. Пара рассталась друзьями, поддерживает добрые отношения.

«Егор потрясающий человек. Я ему очень благодарна за все, что от него получила. В первую очередь, за дочь Машу», — говорила артистка.

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«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
#жизнь
#любовь
#человек
#актриса
#отношения
#интервью
#люди
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«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
02 февраля 2025, 20:26

Анна Седокова (фото: соцсети)

Певица Анна Седокова продолжает участвовать в шоу «Три аккорда». Несмотря на провал в первом выпуске, она решила пойти ва-банк и снова вышла на сцену в свадебном платье.
После неудачного выступления в первом выпуске шоу Анна дала понять, что не намерена сдаваться. Однако тема сегодняшней программы оказалась для певицы непростой. Ей необходимо было спеть песню в жанре шансона. Звезда далека от этого, но она заявила, что всегда готова пробовать что-то новое.

Для конкурсной программы она выбрала лиричную песню Кати Огонёк «Я не могу без него». В композиции есть слова: «Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю».

Для номера Седокова выбрала образ невесты. Перед телезрителями она появилась сидя за белым роялем. В конце выступления певица сняла фату и сжала её в руках. Возможно, этим жестом она дала понять, что ей удалось преодолеть чувства, о которых поётся в песне.

В этот раз жюри высоко ценили выступление Анны. Сергей Трофимов заявил, что своим пением она порвала его душу в клочья, а выбор композиции показал, что певица пережила много тяжелых моментов.

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#певица
#шоу
#песня
#соцсети
#шоу-бизнес
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Артист Владимир Винокур появился на дне рождении Лещенко с костылем
02 февраля 2025, 20:24

Владимир Винокур (Фото: соцсети)

В последнее время артист Владимир Винокур нечасто выходит на публику. Он предпочитает проводить больше времени с семьей. Однако артист сделал исключение, появившись на показе фильма Льва Лещенко. На мероприятие юморист пришел с костылем.
1 февраля эстрадному певцу Льву Лещенко исполнилось 83 года. В честь такого события он устроил показ фильма «О первой любви». Лещенко был продюсером картины. На мероприятие исполнитель позвал достаточное количество гостей. Поддержать товарища пришел и 76-летний юморист Владимир Винокур.

В конце праздника гости увидели, что артист выходит из кинотеатра с костылем. Отметим, что ранее Винокур не говорил о проблемах со здоровьем.

На вопросы представителей СМИ Владимир отвечал неохотно.

«У меня все нормально. Танцую, видишь», — сказал Винокур журналисту газеты «Московский комсомолец».

В конце 90-х юморист пострадал в серьезном ДТП в Германии. В то время Владимир Винокур поделился, что выжил чудом. После аварии ему пришлось долго восстанавливаться. Медки даже думали об ампутации, однако этого удалось избежать. Через некоторое время он вновь вышел на сцену.

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#лев лещенко
#мероприятия
#здоровье
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«Любит без условий»: Дочь футболиста Малафеева нежно обратилась к отцу
02 февраля 2025, 20:21

Вячеслав Малафеев с дочерью Ксенией (Фото: соцсети)

Дочь бывшего вратаря футбольного «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения на своей странице в социальной сети поделилась видео. Ролик посвящён её папе и снабжён трогательным текстом.
«Отец для девочки — это первый и долгое время единственный мужчина в жизни. Он самый лучший и сильный. За него не надо бороться, его не надо искать. Он любит без всяких условий», — говорит 19-летняя девушка.

Не всегда отношения между отцом и дочерью были такими нежными, несколько лет назад Ксения не хотела принимать новую избранницу футболиста Екатерину. Она даже убежала от родных в Дубай. Но развод семейной пары примирил отца и дочь.

«Родные отвернулись от меня, когда появилась мачеха. А в период, когда папа с Катей разводились, мы с ним наоборот сблизились. Он встретился со мной, когда я вернулась из Дубая, потому что уже давно не жил с мачехой и она не могла на него так давить. Мне кажется, она была главным инициатором того, чтобы он не общался со мной», — рассказывала Ксения.

Сейчас у Малафеева новая избранница, Ангелина Шкатова, она гимнастка и ей 23 года. В Сети злые на язык комментаторы ехидно отмечают, что возлюбленная Вячеслава всего на 4 года старше его дочери.

«Любовь возрастов не спрашивает, зато шутки на эту тему бесконечны! Главное, чтобы вместе было весело и легко», — комментирует ситуацию сам Малафеев.

Отношения Ангелины и Ксении складываются хорошо, новый год Ангелина и дети Вячеслава от первого брака встречали на Бали. Они вместе проводили время, играли в настольные игры и выглядели счастливо.

Ксения и ее брат Максим родились в первом браке Вячеслава Малафеева. В марте 2011 случилась страшная трагедия: его жена Марина погибла в ДТП. Тогда Ксении было семь лет, а Максиму пять.

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#развод
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#мужчина
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«Невероятная история просто»: брат Игоря Янковского прокомментировал его кончину
02 февраля 2025, 20:05

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

26 января на 73 году жизни на фоне осложнений из-за цирроза печени скончался Игорь Янковский. Его кончина стала ударом для родного брата актера Владимира Янковского. Своими мыслями мужчина поделился в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Из родных и друзей Янковского мало кто знал, что артист тяжело болен. Уход из жизни Игоря Янковского была полной неожиданностью для его брата.

«Невероятная история просто. Чудовищная глупость. Мы все не понимаем, как это произошло. 73 года — это еще молодой человек», — поделился Владимир.

Композитор Владимир Матецкий уверен, что Янковский предчувствовал скорый уход из жизни.

Игорь Янковский перестал сниматься еще в 90-х — артисту было необходимо заботиться о благосостоянии детей. Мужчина решил заняться рекламным бизнесом и создал свое агентство.

Напомним, что отец Игоря Ростислав Янковский являлся родным братом народного артиста СССР Олега Янковского.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#семья
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Звезда «Склифосовского» Мария Куликова об отношении к актерам из РФ в Европе: «русских везде принимают тепло»
02 февраля 2025, 19:49

Мария Куликова (Фото: соцсети)

Актриса Мария Куликова рассказала об отношении к российским актерам за рубежом. Ее процитировало агентство ТАСС.
Актриса «Склифосовского» объяснила, что она не видела плохого отношения со стороны жителей Европы к русским. Мария поделилась, что много путешествует, из-за этого она контактирует с людьми разных национальностей. Куликова подчеркнула, что смогла побывать во Франции, Италии, Испании и Австрии, где люди относились к ней уважительно и дружелюбно.

Именно по этой причине артистка полагает, что актеры из России могут без лишних волнений сниматься в кино за рубежом, если они этого хотят.

Кроме того Куликова напомнила, что совсем недавно российского актера Юру Борисова выдвинули на премию «Оскар».

«В Европе русских везде принимают очень тепло, потому что везде живут люди, все заняты собой, семьей, жильем, едой, своими путешествиями, собаками, пожилыми родителями. Никто каждый день не выходит на трибуну и не решает глобальные вопросы. Все занимаются своими проблемами во всем мире, без исключения», — обратила внимание Куликова.

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Любовница Иосифа Кобзона счастлива, что не стала его женой. Она впервые раскрыла, почему приняла такое решение

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#актриса
#актеры
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#европа
#фильм
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Наташа Королёва резко ответила на нетактичный вопрос о семье
02 февраля 2025, 19:49

Наташа Королёва (фото: соцсети)

Наташа Королёва пришла поздравить Льва Лещенко на показ фильм, который он презентовал в честь своего дня рождения. Во время светских бесед певице задали нетактичный вопрос.
Артистку спросили о семье её сына Архипа. Репортёры поинтересовались, скоро ли у неё появятся внуки.

«Слушайте, ребят, вы начинаете за здравие, а кончаете за упокой. Кто знает, как Боженька даст!», – заявила Королёва.
Напомним, что недавно невестке Наташи сделали серьёзную операцию из-за неправильно расположенных костей черепа. Публика почему-то посчитала, что это может как-то сказаться на репродуктивной функции девушки. Королёва быстро пресекла эти разговоры, подчеркнув, что операция не оказала никакого влияние на перспективу продолжения рода.

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