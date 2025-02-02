«Это мой язык любви»: Блейк Лайвли отправляла Джастину Бальдони откровенные сообщения

Блейк Лайвли (Фото: соцсети)
Американская актриса Блейк Лайвли обвиняла режиссера Джастина Бальдони в домогательствах. В ответ на это создал целый сайт, где поделился подробной хронологией предшествующих событий, а заодно и материалами, доказывающие его невиновность. Среди опубликованных переписок с актрисой нашлось и одно пикантное сообщение, автором которого была Блейк, сообщила газета Daily Mail.
В переписке речь шла о сцене на крыше, которую актриса захотела переписать сама.
Сообщения вызвали бурную реакцию у публики. Общественность сочла подобный тон неуместным для деловых отношений.
На этом фоне некоторые выдвинули новую теорию о причинах скандала: возможно, во время съемок у актрисы возникли чувства к Джастину. А после того как режиссер отверг Блейк, она решила ему отомстить — и заодно доказать своему мужу Райану Рейнольдсу, что ему не о чем волноваться.
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«Если бы ты знал меня (лично) дольше, ты бы понял, насколько кокетливо и вкусно будет играть флирт. Это мой язык любви. Пикантный и игриво-дерзкий, но ни в коем случае не с зубами» — писала режиссеру Лайвли.
Сообщения вызвали бурную реакцию у публики. Общественность сочла подобный тон неуместным для деловых отношений.
«Я бы не был рад увидеть такое сообщение от моей супруги коллеге противоположного пола. Это как минимум непрофессионально», — отметил один из пользователей Сети.
На этом фоне некоторые выдвинули новую теорию о причинах скандала: возможно, во время съемок у актрисы возникли чувства к Джастину. А после того как режиссер отверг Блейк, она решила ему отомстить — и заодно доказать своему мужу Райану Рейнольдсу, что ему не о чем волноваться.
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Ольга Енгалычева