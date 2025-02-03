Стала мачехой для дочери Волочковой и нашла счастье с ее бывшим: как живет «русская Мэрилин Монро» телеведущая Елена Николаева

Следите за нашими новостями в удобном формате

Елена Николаева — телеведущая, чье лицо и имя известно российским зрителям благодаря программе «Утро России». Однако путь Елены к успеху был вовсе неочевиден, а судьба могла сложиться совершенно иначе.