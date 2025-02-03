Стала мачехой для дочери Волочковой и нашла счастье с ее бывшим: как живет «русская Мэрилин Монро» телеведущая Елена Николаева

Елена Николаева (Фото: соцсети)
Елена Николаева — телеведущая, чье лицо и имя известно российским зрителям благодаря программе «Утро России». Однако путь Елены к успеху был вовсе неочевиден, а судьба могла сложиться совершенно иначе.
О необычной судьбе телеведущей Елены Николаевой — в материале «Радио 1».
Елена Николаева родилась в Узбекистане 25 декабря 1985 года. С малых лет она увлекалась литературой и писательством. Семья полностью поддерживала девочку, которая еще до школы проявляла нестандартное мышление. Благодаря этому Николаева поступила сразу во второй класс, так как переросла программу, занимаясь с родителями дома.
Спустя некоторое время семья переехала в Москву, и жизнь Елены значительно изменилась. Несмотря на тягу к творчеству, девушка по настоянию родителей поступила в Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина. В 2009 году Николаева получила диплом с отличием.
Николаева также прошла курсы для инвесторов, училась в Сингапуре на бизнес-программе. Дополнительное образование по специальности «телеведущая» получила в Российском университете дружбы народов в 2011 году. После чего полтора года училась в школе актёрского мастерства и режиссуры Московского театрального центра (МТЦ) при театре Р. Виктюка и «Польском театре в Москве», но театральное образование не завершила.
Практически сразу после этого Николаева стала корреспондентом в одном из изданий. Через время ей предложили попробовать себя в эфире. С того момента карьера молодой ведущей стремительно пошла в гору.
С 2015 года Елена Николаева является лицом передачи «Утро России», помимо этого, ведёт на канале рубрику «Интервью с первыми лицами». Примечательно, что многие зрители отмечают сходство Елены с Мэрилин Монро.
Стоит отметить, что Елена — разносторонняя личность. Она не только построила успешную карьеру, написала книгу, но и открыла собственный ресторан «Сезоны» в Москве. Данный проект оказался успешным, и вскоре было открыто ещё два ресторана этой сети.
По словам Николаевой, на открытие ресторана она решилась благодаря своей бабушке.
Не многие знают, что ведущая также активно занимается благотворительностью: она опекает фонд «Подарок Ангелу» и фонд «Юна».
6 ноября 2020 года Елена Николаева вышла замуж за известного бизнесмена Игоря Вдовина, который старше ведущей более чем на 20 лет. В России он известен прежде всего как экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, которая родила ему дочь Ариадну. Роман с предпринимателем у журналистки начался в 2017 году.
Напомним, что у бизнесмена уже есть четверо детей — помимо дочери от Волочковой, он воспитывает троих наследников от первого брака. Причём Ариадну Вдовин забрал к себе, так что Елене сразу же пришлось примерить на себя роль мачехи. В итоге ей удалось подружиться с девочкой, они даже стали выходить вместе в свет. Да и сама Ариадна всегда тепло отзывается о новой супруге своего отца.
В 2021 году у супругов появился первый общий сын Александр. А в феврале 2024 года стало известно, что улыбчивая ведущая «России 1» снова беременна. В начале мая у Елены и Игоря родился еще один сын.
В декрет телеведущая, как и в случае с первым сыном, уходить не стала. Всего через семь дней после родов она впервые появилась на публике вместе с малышом, которого, к слову, назвали Романом.
Аудитория журналистки не редко задается вопросом, как Николаева справляется с ролью мачехи и как складываются её отношения с дочерью скандальной балерины. Елена о падчерице всегда отзывается с нежностью, подчёркивая, что очень ценит помощь самой девочки. А вот с мамой Ариадны, Анастасией Волочковой, у Николаевой отношения не сложились.
Недавно Николаева в своем блоге высказалась о работе на удаленке. Елена пожаловалась, что у нее все же не получается совмещать работу и материнство.
39-летняя ведущая опубликовала в соцсетях снимок, сделанный в домашней обстановке. Николаева в розовой рубашке держала на руках младшего сына, старший ребенок тоже пристроился рядом с матерью и с улыбкой смотрел в камеру. Сама Елена выглядела измотанной, отметили подписчики.
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Детство в Узбекистане и диплом нефтяника
Елена Николаева родилась в Узбекистане 25 декабря 1985 года. С малых лет она увлекалась литературой и писательством. Семья полностью поддерживала девочку, которая еще до школы проявляла нестандартное мышление. Благодаря этому Николаева поступила сразу во второй класс, так как переросла программу, занимаясь с родителями дома.
Спустя некоторое время семья переехала в Москву, и жизнь Елены значительно изменилась. Несмотря на тягу к творчеству, девушка по настоянию родителей поступила в Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина. В 2009 году Николаева получила диплом с отличием.
Путь к успеху
Николаева также прошла курсы для инвесторов, училась в Сингапуре на бизнес-программе. Дополнительное образование по специальности «телеведущая» получила в Российском университете дружбы народов в 2011 году. После чего полтора года училась в школе актёрского мастерства и режиссуры Московского театрального центра (МТЦ) при театре Р. Виктюка и «Польском театре в Москве», но театральное образование не завершила.
Практически сразу после этого Николаева стала корреспондентом в одном из изданий. Через время ей предложили попробовать себя в эфире. С того момента карьера молодой ведущей стремительно пошла в гору.
Елена Николаева (Фото: соцсети)
С 2015 года Елена Николаева является лицом передачи «Утро России», помимо этого, ведёт на канале рубрику «Интервью с первыми лицами». Примечательно, что многие зрители отмечают сходство Елены с Мэрилин Монро.
Открыла ресторан благодаря бабушке
Стоит отметить, что Елена — разносторонняя личность. Она не только построила успешную карьеру, написала книгу, но и открыла собственный ресторан «Сезоны» в Москве. Данный проект оказался успешным, и вскоре было открыто ещё два ресторана этой сети.
По словам Николаевой, на открытие ресторана она решилась благодаря своей бабушке.
«Я благодарна ей за талант учителя, терпение, поощрение моего любопытства. С ней мы готовили плов, манты, печенье, пироги, варили сезонное варенье. И происходило это всё красиво, с лёгкостью и как-то играючи. После замешивания теста и ожидания, когда оно выйдет румяным из духовки, мы создавали десерты и для моих кукол, украшали их бисером. Так во мне закладывались основы женщины», — пояснила Николаева.
Не многие знают, что ведущая также активно занимается благотворительностью: она опекает фонд «Подарок Ангелу» и фонд «Юна».
Личная жизнь Елены Николаевой
6 ноября 2020 года Елена Николаева вышла замуж за известного бизнесмена Игоря Вдовина, который старше ведущей более чем на 20 лет. В России он известен прежде всего как экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, которая родила ему дочь Ариадну. Роман с предпринимателем у журналистки начался в 2017 году.
Елена Николаева и Игорь Вдовин (Фото: соцсети)
«Игорь захватывал меня красиво. Я каждой девушке желаю такую историю. Он сделал для этого совершенно невозможные вещи, совершал правильные поступки, которых, если бы это было кино, хватило бы на несколько фильмов. Он исполняет все мои мечты», — рассказывала Елена.
Напомним, что у бизнесмена уже есть четверо детей — помимо дочери от Волочковой, он воспитывает троих наследников от первого брака. Причём Ариадну Вдовин забрал к себе, так что Елене сразу же пришлось примерить на себя роль мачехи. В итоге ей удалось подружиться с девочкой, они даже стали выходить вместе в свет. Да и сама Ариадна всегда тепло отзывается о новой супруге своего отца.
Мачеха для дочери Волочковой и мать двоих детей
В 2021 году у супругов появился первый общий сын Александр. А в феврале 2024 года стало известно, что улыбчивая ведущая «России 1» снова беременна. В начале мая у Елены и Игоря родился еще один сын.
В декрет телеведущая, как и в случае с первым сыном, уходить не стала. Всего через семь дней после родов она впервые появилась на публике вместе с малышом, которого, к слову, назвали Романом.
Елена Николаева (Фото: соцсети)
Аудитория журналистки не редко задается вопросом, как Николаева справляется с ролью мачехи и как складываются её отношения с дочерью скандальной балерины. Елена о падчерице всегда отзывается с нежностью, подчёркивая, что очень ценит помощь самой девочки. А вот с мамой Ариадны, Анастасией Волочковой, у Николаевой отношения не сложились.
Недавно Николаева в своем блоге высказалась о работе на удаленке. Елена пожаловалась, что у нее все же не получается совмещать работу и материнство.
39-летняя ведущая опубликовала в соцсетях снимок, сделанный в домашней обстановке. Николаева в розовой рубашке держала на руках младшего сына, старший ребенок тоже пристроился рядом с матерью и с улыбкой смотрел в камеру. Сама Елена выглядела измотанной, отметили подписчики.
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Екатерина Коршунова