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«Удивительно похорошела после пластики»: Наташа Королёва впервые после операции вывела в свет невестку Мелиссу

Мелисса Фокс/Анна Валынкина (Фото: ВКонтакте @melissa_foxs)

Мелисса Фокс/Анна Валынкина (Фото: ВКонтакте @melissa_foxs)

Наташа Королёва и её супруг-стриптизёр Тарзан (Сергей Глушко) вместе пришли на премьеру фильма «Один хороший день». С собой они взяли свою невестку Анну Валынкину, известную под сценическим псевдонимом Мелисса Фокс, которой недавно была проведена серия пластических операций.
Сама певица сыграла в фильме эпизодическую роль, но посещение звёздной парой премьеры было ей нужно для того, чтобы показать публике заметно похорошевшую Анну-Мелиссу. Девушка охотно позировала фотографам, принимая соблазнительные позы для выгодного ракурса, а видео с мероприятия моментально выложила в соцсети. Пользователи отметили, что невестка певицы не только внешне изменилась в лучшую сторону, но и готова бежать к Королёвой по первому зову.

«Наша красавица стоит», — произнесла где-то в стороне Наташа.

Валынкина/Фокс тут же отвернулась от объективов камер и устремилась на голос свекрови. Действительно, даже недоброжелатели и злопыхатели признают, что жена Архипа Глушко очень похорошела в последнее время. В январе нынешнего года ей провели операцию по наращиванию челюстной кости.

Хотя сначала Анна, по её словам, «напоминала хомячка» из-за оплывшей нижней части лица, затем стало очевидно, что хирургическое вмешательство имело успех. Теперь даже признанный ценитель женской красоты Тарзан-Глушко смотрит на невестку благосклонно.

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Роман с Кридом и «поддержка» Прилучного после развода: почему поклонники Мирославы Карпович подозревают актрису в анорексии?
01 марта 2025, 14:37

Мирослава Карпович (Фото: Инстаграм* @m1r0slava_karpovich)

Раньше основной проблемой Мирославы Карпович была угроза остаться актрисой одной роли, поскольку семь лет съемок в «Папиных дочках» наложили отпечаток на карьеру. Сейчас артистке постоянно приходится сталкиваться с негативом из-за истории с Павлом Прилучным.

Биография Карпович

Мирослава Карпович появилась на свет 1 марта 1986 года в Бердянске. Она росла бок о бок с братом и сестрой. Родители Миры трудились медработниками, поэтому с малолетства будущая актриса любила помогать другим. Когда Карпович стала узнаваемой и обеспеченной артисткой, то начала помогать детдомам и больницам.

Еще до карьеры актрисы переехавшая с семьей в Москву Мирослава попала в детскую модельную студию. В 12 девушка подписала свой первый контракт на фотосъемки, но всегда воспринимала деятельность в фэшн-индустрии как хобби. В 2006-м Карпович стала ближе к своей главной цели: выпустилась из Школы-студии МХАТ, получила премию «Золотой лист» за участие в спектакле «Ты» и основала с сокурсником Сергеем Ефремовым Московский театр комедии.

Огромная известность пришла к актрисе после выхода на телеэкраны ситкома «Папины дочки». Героиню Мирославы отличали непринужденность, тяга к модным нарядам и умение покорять парней.

Мирослава Карпович (Фото: Инстаграм* @m1r0slava_karpovich)

«Я вообще не воспринимаю мужчин-актеров»

«Нас объединяет только то, что мы женщины. Мы совсем не похожи. Для роли я переступала через себя, что полезно в качестве актерского навыка, по типажу мы абсолютно разные. Мне было интересно влезть в шкуру другого человека. Я никогда не умела хорошо ходить на каблуках, практически не носила платья и юбки. В рамках сериала почти всегда носила туфли и платья, благодаря этой роли научилась чувствовать себя комфортно в таких женственных образах. Сейчас я с удовольствием хожу в такой одежде, знаю, как ее правильно подать», — рассказывала Карпович о Маше Васнецовой.

На съемках ситкома артистка смогла найти общий язык с Филиппом Бледным, что стало почвой для слухов об их отношениях. В реальности же Филипп крутил роман с Настей Сиваевой, игравшей другую «папину дочку», Дашу.

«Мы с ним один раз поехали на премию MTV, потому что поддерживали дружеские отношения», — делилась Мирослава.

Мирослава Карпович (Фото: Инстаграм* @m1r0slava_karpovich)


Благодаря образу первой красавицы Маши у артистки появилось много поклонников, среди которых был и весьма привлекательный бизнесмен. Но мужчина был женат, а Мира прекратила общение с ухажером, как только узнала об этом: по словам звезды, моральные принципы не позволили бы ей увести чужого мужа.

В 2010 году Карпович стала участвовать в фотосессии с Сергеем Лазаревым, и одного этого факта хватило, чтобы фанаты приписали звездам роман. Другим в списке возлюбленных оказался Егор Крид, у которого Мирослава снялась в клипе. Артистка отмечала, что знала певца ровно два дня, пока шли съемки.

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В 2014 году поклонники заговорили об отношениях Карпович с коллегой по картине «Корпоратив» Аристархом Венесом, однако и тут вышла промашка.

«Я никогда не связывала свою жизнь с перечисленными молодыми людьми. Я никогда не встречалась ни с актерами, ни с режиссерами, ни с продюсерами. Я вообще не воспринимаю мужчин-актеров как класс. Не в обиду им будет сказано», — говорила Мирослава о Бледном, Криде и Венесе.

В 2015-м выяснилось, что актриса планирует жить вместе с арт-директором столичного клуба Артемом Шатровым. Так утверждала подруга звезды Елена Старикова. Почему не сложились эти отношения, Мирослава и Артем не рассказывали.

Павел Прилучный (Фото: кадр из сериала «Мажор»)

«Угоняла» чужих мужей

В 2020-м журналисты обсуждали новость о расставании Павла Прилучного с матерью своих двоих детей Агатой Муцениеце. Грязных подробностей было предостаточно: звезду «Мажора» видели в стриптиз-клубах, обвиняли в пьянстве и домашнем насилии. Но даже когда суд расторг брак актеров, Агата не прекратила говорить о любви к бывшему возлюбленному.

«Я вижу, что он запутался, случилась ошибка души. Именно наше расставание поможет ему осознать себя. Мне кажется, это хорошо», — делилась Муцениеце в YouTube-шоу Ксении Собчак.

Фанаты ожидали примирения Агаты и Павла, но тут на горизонте возникла Мирослава Карпович: буквально через пару недель после развода Прилучного заметили на шопинге с коллегой по спектаклю «Косметика врага». Сотрудники театра прибавили поводов для обсуждения, объявив, что флиртовать актеры начали за полгода до расставания звезд «Закрытой школы». Работавший с Карпович визажист уточнила, что серьезный оборот отношения Мирослава с Павлом приняли весной 2020-го.

Мирослава Карпович (Фото: Инстаграм* @m1r0slava_karpovich)


Потом коллеги выставили актрису охотницей за известными мужчинами, рассказав, что до этого она пыталась увести из семьи Алексея Ягудина, причем тогда, когда Татьяна Тотьмянина находилась в положении. Мол, фигурист и артистка играли в одном спектакле, и Карпович стала активно оказывать ему знаки внимания: писала смс, присылала фото. Якобы когда Татьяна увидела сообщения, то дело чуть не дошло до драки.

«У Ягудина хватило благоразумия, он не оставил беременную жену. А вот Прилучный лишился благополучной семьи… Агата Муцениеце — женщина европейского склада, терпеть унижение не стала и ушла от Паши еще в марте после череды побоев. На тот момент Карпович снимала со своей подругой дом по соседству с Прилучным. Паша порой туда приезжал с детьми в тайне от жены. Гулял он там и со своими друзьями. После возвращался домой пьяным… Часто на макияже Мирослава рассказывала мне про роман с женатым мужчиной, говорила, ждет, когда он бросит супругу», — откровенничал бывший визажист Мирославы.

Однако версию об отработанной Карпович схеме разрушения семей Алексей не подтвердил.

«Действительно, мы играли в одном спектакле, но ничего того, что было написано, я не ощущал. Кто ее хотел побить? Чего там? Собака лает, а караван идет. Всегда писали, пишут и будут писать всевозможные новости, кто там, с кем, что. Ну, пишут и пишут», — обратил внимание Ягудин на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @bugevuge)

«Если бы не ты, то Прилучный так и бы и жил со своей семьей»

В июле 2020-го Карпович и Прилучный поехали на отдых в Крым вместе с детьми артиста. Позднее Павел открыто восхищался девушкой, ведь она прекрасно поладила с его наследниками. Когда же начали появляться сообщения, что звезды съехались, и Мирослава хозяйничает в доме коллеги, началась травля. Актрису называли разлучницей, хейтеры донимают девушку до сих пор.

«Позор. Тварь. Мразь. Если бы не ты, то Прилучный так и бы и жил со своей семьей. Конченная. Разрушительница семей», — такое послание один из недоброжелателей отправил Карпович, на что она ответила лишь «Люблю. Благодарю. Уважаю».

Артистка проявила немыслимую выдержку: она не оскорбляла хейтеров в ответ, шутила, что волна негатива привела к увеличению числа заинтересованных подписчиков, а роман со звездой «Мажора» долгое время не обсуждала.

«Могу лишь сказать, что совесть моя чиста. И да, мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все отлично разглядели и в курсе моих поступков», — отмечала Мира.

Мирослава Карпович (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)


Потом на вопросы о том, почему пара скрывает отношения, актриса отвечала, что ничего не утаивает, а лишь не выносит личное на публику.

«Я была студенткой театрального вуза. Все мы, пройдя там обучение, думаем: «Чтобы я встречалась с актером?! Да не дай Боже!». Это те мужчины, которые выщипывают себе брови, думают, сколько у них кубиков пресса. Но все происходит иначе, когда ты понимаешь, что это твой человек. Пусть он будет хоть слесарем — профессия становится не так и важна. Ты будешь принимать его со всеми заскоками. Поэтому не надо зарекаться», — поделилась Карпович в «Вечернем шоу» Аллы Довлатовой на «Русском радио».

Прилучный отмечал доброту и скромность актрисы: мол, Мира — детский психолог в онкоцентре, активно занимается благотворительностью, но никогда не афиширует это. А в Twitter-аккаунте (ныне соцсеть X) актрисы тем временем начали появляться публикации о любви и привязанности к Павлу. Однако позднее звезда уточнила, что у нее нет аккаунта в соцсети.

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«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой»

Сомнения в идиллии зародились в январе 2022-го, когда Прилучный поделился фотографией с детьми и Агатой Муцениеце. В феврале Карпович улетела на море без любимого, в то время как он опубликовал видео, где назвал себя холостяком. Еще больше вопросов у фанатов возникло, когда актер выложил странный пост в «день добра», когда выражают благодарность наставникам и близким.

«Сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать «спасибо» Мирославе Карпович. Она замечательная девушка — искренняя, добрая, чуткая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки… Давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает. Если вы не знаете человека лично, не делайте поспешных выводов. Как вы можете обсуждать и осуждать человека, не зная, что происходит у него в жизни. Мира несет в этот мир много добра, помогая тем, кто в этом нуждается. Давай быть добрее и внимательнее друг к другу!» — подчеркнул Прилучный.

Поклонники решили, что послание похоже прощание с Карпович, которая хоть и хороша по всем параметрам, но не смогла заменить Муцениеце, прожившую с актером девять лет. Словно в подтверждение теории, Мирослава поделилась снимками с друзьями, а не с Павлом, ну а потом опубликовала кадры с дерзкой фотосессии.

«Теперь свободна, вот и привлекает внимание мужчин», — писали недоброжелатели.

Вскоре в истории вдруг появилась четвертая сторона — Прилучный отправился на отдых с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Спустя некоторое время оказалось, что артисты тайно заключили брак, ну а летом 2022-го устроили пышную свадьбу.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм* @bugevuge)


Личный блог Карпович заполнился философскими размышлениями, и подписчики решили, что звезда «Мажора» променял ее на Зепюр. Вскоре Павел и вовсе открестился от отношений с Мирославой, объявив, что актриса лишь поддержала его в трудный период после расставания.

«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить», — откровенничал Прилучный в интервью.

Потом Карпович уточняла, что находится в хороших отношениях с Павлом и дружит с его семьей. Ну а в начале 2023-го года артистка заявила, что провела праздники с возлюбленным, который не является артистом.

Поклонники подозревают Карпович в анорексии

Некоторые считают худобу Мирославы чрезмерной. Карпович всегда была стройной, о чем свидетельствуют фотографии с ее кастингов в подростковом возрасте.

Поклонников смущают фотографии актрисы, что на кадрах с пляжа легко просматриваются ребра и позвоночник. Поклонники переживают, что актриса больна анорексией, но Карпович утверждает: она не голодает. Порой тело звезды называют дряблым, с чем она и вовсе не согласна, поскольку придирчива к фигуре и регулярно занимается спортом, а мальчишки из местной футбольной команды говорили, что готовы заключить брак с девушкой с такими крепкими икрами.

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А вот нутрициолог Ирина Писарева полагает, что вид у актрисы нездоровый.

«После 25 лет начинается естественное снижение уровня коллагена в организме, и если не восполнить его дефицит, то страдает внешний вид: кожа становится менее эластичной и дряблой. Это вещество должно поступать либо с продуктами питания (холодец, костный бульон), либо с биодобавками. И, судя по внешнему виду Мирославы, ей необходимо восполнять потерю коллагена», — отметила эксперт в беседе со «СтарХитом».

Причиной излишней худобы могли быть нарушения работы щитовидной железы или же стрессы.

«Безусловно, мы можем только гадать, какие реальные причины стоят за излишней худобой актрисы. Но осуждением или обсуждением тут вряд ли поможешь. Человек должен признать наличие у него проблемы и обратиться за соответствующей медицинской или психологической помощью», — уточнил специалист по правильному питанию Владимир Яременко.

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«Любовь повсюду»: Юра Борисов рассказал, можно ли встретить любовь в стрип-клубе
01 марта 2025, 14:18

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Номинант на премию «Оскар» Юра Борисов разоткровенничался в интервью Амелии Димолденберг для официального аккаунта премии в соцсетях. 32-летний актёр ответил на провокационный вопрос о том, является ли стрип-клуб подходящим местом, чтобы влюбиться.
«Я думаю, что любовь повсюду. И ты можешь найти её, где угодно. Даже в туалете. Даже в туалете, да. Потому что если это настоящая любовь, то почему нет?..», – отметил Борисов.
Также актёр прокомментировал видео с эмоциональной реакцией его супруги на объявление номинантов. По словам Борисова, Анна была очень поражена новостью и сильно взволнована, поскольку сама является частью процесса в качестве его агента. Юра отметил, что жена так хотела, чтобы он снимался в «Аноре», что даже загадала такое желание на Рождество, и оно сбылось.

Однако Борисов признался, что в случае победы передаст «Оскар» маме, поскольку он ценит происходящее и намерен дальше идти вперёд, а премия, прежде всего, важна для его матери.

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«Зачем тебе старикан с прицепом?»: в соцсетях бурно обсуждают «свадебные фото» Камилы Валиевой
01 марта 2025, 14:16

Камила Валиева (фото: Telegram @kamilavalieva26official)

Камила Валиева снова попала под волну народного обсуждения. На этот раз пользователи соцсетей заинтересовались личной жизнью 18-летней фигуристки.
В Сети убеждены, что сердце спортсменки занято. Она сама не заявляла об этом открыто, но 14 февраля опубликовала фото огромного букета. Пояснений никаких дано не было, но поклонники сами сделали выводы. Фигуристка побывала на свидании в ресторане, откуда опубликовала фото. В это же время капитан клуба «ЦСКА» Никита Нестеров на своей странице выставил снимки из того же места.

А теперь по Сети распространились фотографии Валиевой в белом платье, перчатках до локтя и прозрачных штанах. Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе» подписал снимки: «Свадебные фото Камилы Валиевой».


В комментариях неравнодушные поклонники сразу же начали спорить, зачем юной фигуристке, хоть и попавшей в скандал с допингом, такой старый муж.

«Ох, Камила, зачем тебе этот старикан с прицепом. Ты достойна гораздо лучшего», – пишут пользователи.
Разница в возрасте у Камилы с Никитой составляет 13 лет. Однако разведённый олимпийский чемпион имеет двоих детей и миллионные долги по алиментам.

В комментариях люди, знакомые с ситуацией, поспешили успокоить остальных: фотографии являются всего лишь рекламой известного бренда. А если Валиева и состоит в отношениях с Нестеровым, то выходить за него замуж она пока не торопится.

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«Для меня это большая ответственность»: Николай Цискаридзе объявил о возвращении на большую сцену
01 марта 2025, 14:02

Николай Цискаридзе (Telegram @tsiskaridzenews)

В первый день весны Николай Цискаридзе сделал заявление, приведшее в восторг его поклонников. Артист балета возвращается на большую сцену.
Правда Цискаридзе уточнил, что возвращается не в качестве танцора, а в роли театрального артиста. Он сыграет одну из главных ролей в спектакле по творчеству французского драматурга Жана-Батиста Мольера.

«Первый день весны! Знаю, что вы давно ждали творческих новостей. Сегодня в Московском художественном театре мы начали репетировать спектакль по пьесе Булгакова «Кабала Святош». Мольер – Константин Юрьевич Хабенский, Людовик – ваш Н.М., режиссёр – Юрий Квятковский», – сообщил Цискаридзе.
Николай Цискаридзе и Константин Хабенский (Telegram @tsiskaridzenews)

Также артист подчеркнул, что и выбор театра не случаен. С МХТ его связывают отношения ещё с 20 века, поскольку актёры Алла Шполянская и Олег Табаков сыграли в жизни Цискаридзе «колоссальную роль».

Премьер Большого театра и ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой неравнодушен к театральной сцене, однако считает риском решение согласиться на новую для себя роль.

«Я очень суеверен, никогда не люблю ничего говорить заранее, но, понимая реалии сегодняшнего дня, что всё тайное становится явным, хочу, чтобы вы узнали это от меня. И пока никого никуда не приглашаю. А только рискнул и сделал первый шаг…», – признался Цискаридзе.
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«Наткнулась на что-то волосатое»: Анастасия Волочкова рассказала о напугавшем её подарке на 8 марта
01 марта 2025, 13:46

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова обожает получать подарки. Однако один презент очень удивил балерину.
Бывшая прима-балерина Большого театра привыкла к повышенному вниманию к себе: она регулярно получает подарки от поклонников и таинственных ухажёров. Волочкова рассказала о презенте, который запомнится ей на всю жизнь.

В Международный женский день она увидела на крыльце своего особняка большую коробку с бантиком. Сначала она подумала, что это очередной подарок от ухажёра: именно в таких коробках балерине часто присылают цветы и различные угощения. Но, подойдя ближе, увидела надпись. Текст гласил, что предмет внутри очень хрупкий и доставать его нужно аккуратно. Анастасия с опаской начала раскрывать коробку.

«Я сразу засунула руку и наткнулась на что-то волосатое, испугалась даже, аж истерика началась. Но оказалось, что это была маленькая шотландская вислоухая кошечка. Мы её назвали Снежок, так как у нее белая мордочка. Это был самый лучший подарок в моей жизни на 8 марта. Такое прекрасное мурлыкающее чудо», – рассказала Волочкова в беседе с ОСН.
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