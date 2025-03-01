«Удивительно похорошела после пластики»: Наташа Королёва впервые после операции вывела в свет невестку Мелиссу

Мелисса Фокс/Анна Валынкина (Фото: ВКонтакте @melissa_foxs)
Наташа Королёва и её супруг-стриптизёр Тарзан (Сергей Глушко) вместе пришли на премьеру фильма «Один хороший день». С собой они взяли свою невестку Анну Валынкину, известную под сценическим псевдонимом Мелисса Фокс, которой недавно была проведена серия пластических операций.
Сама певица сыграла в фильме эпизодическую роль, но посещение звёздной парой премьеры было ей нужно для того, чтобы показать публике заметно похорошевшую Анну-Мелиссу. Девушка охотно позировала фотографам, принимая соблазнительные позы для выгодного ракурса, а видео с мероприятия моментально выложила в соцсети. Пользователи отметили, что невестка певицы не только внешне изменилась в лучшую сторону, но и готова бежать к Королёвой по первому зову.
Валынкина/Фокс тут же отвернулась от объективов камер и устремилась на голос свекрови. Действительно, даже недоброжелатели и злопыхатели признают, что жена Архипа Глушко очень похорошела в последнее время. В январе нынешнего года ей провели операцию по наращиванию челюстной кости.
Хотя сначала Анна, по её словам, «напоминала хомячка» из-за оплывшей нижней части лица, затем стало очевидно, что хирургическое вмешательство имело успех. Теперь даже признанный ценитель женской красоты Тарзан-Глушко смотрит на невестку благосклонно.
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«Наша красавица стоит», — произнесла где-то в стороне Наташа.
Валынкина/Фокс тут же отвернулась от объективов камер и устремилась на голос свекрови. Действительно, даже недоброжелатели и злопыхатели признают, что жена Архипа Глушко очень похорошела в последнее время. В январе нынешнего года ей провели операцию по наращиванию челюстной кости.
Хотя сначала Анна, по её словам, «напоминала хомячка» из-за оплывшей нижней части лица, затем стало очевидно, что хирургическое вмешательство имело успех. Теперь даже признанный ценитель женской красоты Тарзан-Глушко смотрит на невестку благосклонно.
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Александр Бойцов