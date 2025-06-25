Михаил Ефремов отказался от личного автомобиля в пользу другого вида транспорта

25 июня 2025, 21:02

Михаил Ефремов ездит по Москве на самокате

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Вышедший на свободу по УДО Михаил Ефремов сдержал обещание и отказался от личного автомобиля. Теперь выбор артиста пал на другой вид транспорта.





Один из столичных рабочих рассказал в беседе с KP.RU, что видел Ефремова, передвигающегося на самокате. Также, с его слов, актёр часто пользуется общественным транспортом, в том числе, метро.





«Вот вчера видел Ефремова, он на самокате приезжал. Он на метро ездит, на транспорте, машины нет у него. Вижу его крайне редко на улице», – отметил мужчина.