Михаил Ефремов отказался от личного автомобиля в пользу другого вида транспорта
Михаил Ефремов ездит по Москве на самокате
Вышедший на свободу по УДО Михаил Ефремов сдержал обещание и отказался от личного автомобиля. Теперь выбор артиста пал на другой вид транспорта.
Один из столичных рабочих рассказал в беседе с KP.RU, что видел Ефремова, передвигающегося на самокате. Также, с его слов, актёр часто пользуется общественным транспортом, в том числе, метро.
«Вот вчера видел Ефремова, он на самокате приезжал. Он на метро ездит, на транспорте, машины нет у него. Вижу его крайне редко на улице», – отметил мужчина.Ранее артиста уже видели в одном из московских автобусов.
Напомним, что Михаила Ефремова осудили за ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве. Актёр сел за руль в нетрезвом состоянии и спровоцировал ДТП, в результате которого скончался водитель другого автомобиля. Перед выходом по УДО артист пообещал больше не водить машину.