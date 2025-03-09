Уехавшая в США Мария Машкова: «По России не скучаю, но скучаю по людям. Женя Цыганов – один из них»

Мария Машкова (фото: Instagram* @masha_mashkova_official)
Мария Машкова эмигрировала в США много лет назад, однако до 2022 года часто приезжала в Россию. Теперь же актриса заявляет, что в родной стране ноги её больше не будет.
39-летняя артистка разорвала общение не только с друзьями и коллегами, но и с родителями. Однако, если с мамой она изредка созванивается, то со знаменитым отцом Владимиром Машковым не контактирует совсем.
Машкова рассказала, скучает ли Родине и некогда близким людям и знакомым.
Напомним, что Владимир Машков не раз публично призывал дочь изменить решение и вернуться в Россию, но она не послушалась.
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*запрещён в РФ
Машкова рассказала, скучает ли Родине и некогда близким людям и знакомым.
«Абстрактно по России я не скучаю, но скучаю по людям, – конечно, по конкретным. Женя Цыганов – один из них; понятно дело, моя бабушка и дедушка. Мы не виделись три года, но созваниваемся по видеосвязи», – отметила актриса, не упомянув при этом родителей.Мария работала вместе с Евгением, поэтому о коллеге у неё остались только хорошие воспоминания.
Напомним, что Владимир Машков не раз публично призывал дочь изменить решение и вернуться в Россию, но она не послушалась.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова