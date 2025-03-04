«Я кричу, требую, плачу»: Неожиданная связь актрисы Машковой из «Не родись красивой» с Зеленским и унижение отца за патриотизм

Мария Машкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Мария Машкова, дочь знаменитого актера Владимира Машкова, хотела построить карьеру в США после эмиграции, но столкнулась с трудностями.
Она попыталась работать помощником режиссера, но безуспешно. В итоге актриса записала публичное обращение, в котором сообщила о намерении вернуться в Россию, подчеркивая свою идентичность как русской, несмотря на эмиграцию.
В интернете попытку Машковой привлечь к себе внимание восприняли как провокацию. Бдительные соотечественники сразу вспомнили, что ранее актриса клялась и утверждала, что никогда не вернется в Россию, независимо от обстоятельств. Подробнее, что происходит в жизни актрисы, читайте в материале «Радио 1».
В условиях отсутствия значимых предложений из России Машкова оказалась в ситуации, когда её карьера как актрисы практически не востребована. Она неоднократно пыталась заручиться доверием местных режиссёров, прося взять её даже на должности помощника сценариста или осветителя, но все её усилия оказались безрезультатными.
Владимир Машков, пытаясь наладить отношения с дочерью, неоднократно призывал её вернуться в Россию в это сложное время, но его обращения не находили отклика. Конфликт между ними углублялся, и Машкова, стремясь задеть отца, неожиданно вспомнила о своих украинских корнях, обнаружив, что её предки по материнской линии — украинцы с фамилией Зеленские. Этот шаг стал последней попыткой выразить протест и подчеркнуть разницу во взглядах с родным человеком.
Хотя фамилия не имеет никакого отношения к Владимиру Зеленскому, для Машковой это неожиданное открытие стало причиной почти истерического состояния.
Вместо этого она путешествовала по Европе, рассказывая о советском прошлом своей семьи. В ответ на вопросы о смене фамилии она отмечала, что не видит в этом необходимости и попросила аудиторию уважать её и её семью.
После некоторого времени в тени она вернулась, намекнув, что больше не намерена поддерживать прежнюю антироссийскую риторику. Иронично, что совсем недавно она угрожала своему отцу «встречей в Гааге». Чтобы изменить своё мнение и вернуться к реальности, Машковой понадобилось столкнуться с множеством отказов на съемках и шквалом негативных отзывов.
Теперь многие в России считают, что Машкова «поменяла свою позицию». В противном случае трудно объяснить, почему ярая критик России внезапно изменила свои взгляды. Однако соотечественники не спешат её прощать — это подтверждается потоком негативных комментариев под публикациями о ней.
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В интернете попытку Машковой привлечь к себе внимание восприняли как провокацию. Бдительные соотечественники сразу вспомнили, что ранее актриса клялась и утверждала, что никогда не вернется в Россию, независимо от обстоятельств. Подробнее, что происходит в жизни актрисы, читайте в материале «Радио 1».
Разорвала связи с РФМария Машкова три года назад разорвала связи с Россией, уехав в США, где вышла замуж и родила детей. Она утверждала, что возвращается в Россию только по работе и для встреч с родственниками. Однако с начала СВО её истинные взгляды и положение в карьере стали более очевидными, что вызвало критику со стороны общественности.
В условиях отсутствия значимых предложений из России Машкова оказалась в ситуации, когда её карьера как актрисы практически не востребована. Она неоднократно пыталась заручиться доверием местных режиссёров, прося взять её даже на должности помощника сценариста или осветителя, но все её усилия оказались безрезультатными.
«Я кричу, требую, плачу, делаю все, что только в моих силах. Я пробуюсь на разные роли. В итоге собралась целая папка из моих видеопроб, но никуда так и не взяли», — как-то покаялась в проблемах со слезами на глазах она.
Фото: iStock/fergregory
Стыдила отца за патриотизмМашкова, испытывая трудности в карьере в Америке, не стеснялась открыто выражать свое недовольство, в том числе и в адрес своего отца, Владимира Машкова. Она часто говорила, что ей за него стыдно. Каждое её светское появление завершалось критикой России.
Владимир Машков, пытаясь наладить отношения с дочерью, неоднократно призывал её вернуться в Россию в это сложное время, но его обращения не находили отклика. Конфликт между ними углублялся, и Машкова, стремясь задеть отца, неожиданно вспомнила о своих украинских корнях, обнаружив, что её предки по материнской линии — украинцы с фамилией Зеленские. Этот шаг стал последней попыткой выразить протест и подчеркнуть разницу во взглядах с родным человеком.
Связь с ЗеленскимДействительно, Машкова может похвастаться интересной родословной, но для неё самой это «достижение» имеет лишь косвенное значение. Мать Владимира Машкова до замужества на отце Владимире Львовиче была замужем. Прадед Машковых, Евгений Осипович Зеленский, действительно похоронен в Неаполе, Италия. Он прожил всего 28 лет и скончался от чахотки во время лечения. Его жена, Меланья Францевна Зеленская, дожила до 90 лет.
Хотя фамилия не имеет никакого отношения к Владимиру Зеленскому, для Машковой это неожиданное открытие стало причиной почти истерического состояния.
Фамилия отцаАктриса Мария Машкова решила сохранить свою фамилию, несмотря на сложные отношения с отцом. Она предпочла не менять имя, чтобы сохранить узнаваемость, которую её отец построил.
Вместо этого она путешествовала по Европе, рассказывая о советском прошлом своей семьи. В ответ на вопросы о смене фамилии она отмечала, что не видит в этом необходимости и попросила аудиторию уважать её и её семью.
«Украинскую аудиторию прошу, по возможности, беречь меня, российскую — моего папу. Хватит мусолить эту тему, она закрыта. Ну а любовь все равно победит. Всем спасибо», — оправдывалась позже Машкова в соцсетях.
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Изменила свое мнениеНе прошло и трех лет, как Мария Машкова утратила свой прежний задор и энтузиазм. Ранее она с гордостью заявляла о готовности совершать любые поступки, даже отправиться на Украину, но теперь актриса стала заметно тише.
После некоторого времени в тени она вернулась, намекнув, что больше не намерена поддерживать прежнюю антироссийскую риторику. Иронично, что совсем недавно она угрожала своему отцу «встречей в Гааге». Чтобы изменить своё мнение и вернуться к реальности, Машковой понадобилось столкнуться с множеством отказов на съемках и шквалом негативных отзывов.
«Мы встретимся в Гаагском суде. Там мы обнимемся и поплачемся. Россияне будут судить всех ваших отцов, потому что вы погрязли во зле! Но, возможно, я еще буду бороться за своего», — заявляла она, потрясая кулаком.
Теперь многие в России считают, что Машкова «поменяла свою позицию». В противном случае трудно объяснить, почему ярая критик России внезапно изменила свои взгляды. Однако соотечественники не спешат её прощать — это подтверждается потоком негативных комментариев под публикациями о ней.
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Дарья Осипова