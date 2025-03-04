Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Я кричу, требую, плачу»: Неожиданная связь актрисы Машковой из «Не родись красивой» с Зеленским и унижение отца за патриотизм

«Я кричу, требую, плачу»: Неожиданная связь актрисы Машковой из «Не родись красивой» с Зеленским и унижение отца за патриотизм

Мария Машкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария Машкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария Машкова, дочь знаменитого актера Владимира Машкова, хотела построить карьеру в США после эмиграции, но столкнулась с трудностями.
Она попыталась работать помощником режиссера, но безуспешно. В итоге актриса записала публичное обращение, в котором сообщила о намерении вернуться в Россию, подчеркивая свою идентичность как русской, несмотря на эмиграцию.

В интернете попытку Машковой привлечь к себе внимание восприняли как провокацию. Бдительные соотечественники сразу вспомнили, что ранее актриса клялась и утверждала, что никогда не вернется в Россию, независимо от обстоятельств. Подробнее, что происходит в жизни актрисы, читайте в материале «Радио 1».

Разорвала связи с РФ

Мария Машкова три года назад разорвала связи с Россией, уехав в США, где вышла замуж и родила детей. Она утверждала, что возвращается в Россию только по работе и для встреч с родственниками. Однако с начала СВО её истинные взгляды и положение в карьере стали более очевидными, что вызвало критику со стороны общественности.

В условиях отсутствия значимых предложений из России Машкова оказалась в ситуации, когда её карьера как актрисы практически не востребована. Она неоднократно пыталась заручиться доверием местных режиссёров, прося взять её даже на должности помощника сценариста или осветителя, но все её усилия оказались безрезультатными.

«Я кричу, требую, плачу, делаю все, что только в моих силах. Я пробуюсь на разные роли. В итоге собралась целая папка из моих видеопроб, но никуда так и не взяли», — как-то покаялась в проблемах со слезами на глазах она.

Фото: iStock/fergregory

Стыдила отца за патриотизм

Машкова, испытывая трудности в карьере в Америке, не стеснялась открыто выражать свое недовольство, в том числе и в адрес своего отца, Владимира Машкова. Она часто говорила, что ей за него стыдно. Каждое её светское появление завершалось критикой России.

Владимир Машков, пытаясь наладить отношения с дочерью, неоднократно призывал её вернуться в Россию в это сложное время, но его обращения не находили отклика. Конфликт между ними углублялся, и Машкова, стремясь задеть отца, неожиданно вспомнила о своих украинских корнях, обнаружив, что её предки по материнской линии — украинцы с фамилией Зеленские. Этот шаг стал последней попыткой выразить протест и подчеркнуть разницу во взглядах с родным человеком.

Связь с Зеленским

Действительно, Машкова может похвастаться интересной родословной, но для неё самой это «достижение» имеет лишь косвенное значение. Мать Владимира Машкова до замужества на отце Владимире Львовиче была замужем. Прадед Машковых, Евгений Осипович Зеленский, действительно похоронен в Неаполе, Италия. Он прожил всего 28 лет и скончался от чахотки во время лечения. Его жена, Меланья Францевна Зеленская, дожила до 90 лет.

Хотя фамилия не имеет никакого отношения к Владимиру Зеленскому, для Машковой это неожиданное открытие стало причиной почти истерического состояния.

Фамилия отца

Актриса Мария Машкова решила сохранить свою фамилию, несмотря на сложные отношения с отцом. Она предпочла не менять имя, чтобы сохранить узнаваемость, которую её отец построил.

Вместо этого она путешествовала по Европе, рассказывая о советском прошлом своей семьи. В ответ на вопросы о смене фамилии она отмечала, что не видит в этом необходимости и попросила аудиторию уважать её и её семью.

«Украинскую аудиторию прошу, по возможности, беречь меня, российскую — моего папу. Хватит мусолить эту тему, она закрыта. Ну а любовь все равно победит. Всем спасибо», — оправдывалась позже Машкова в соцсетях.

Как Никита Джигурда связан с разводом Тиграна Кеосаяна и Алёны Хмельницкой? Что на самом деле стоит за их разрывом?
Как Никита Джигурда связан с разводом Тиграна Кеосаяна и Алёны Хмельницкой? Что на самом деле стоит за их разрывом?

Изменила свое мнение

Не прошло и трех лет, как Мария Машкова утратила свой прежний задор и энтузиазм. Ранее она с гордостью заявляла о готовности совершать любые поступки, даже отправиться на Украину, но теперь актриса стала заметно тише.

После некоторого времени в тени она вернулась, намекнув, что больше не намерена поддерживать прежнюю антироссийскую риторику. Иронично, что совсем недавно она угрожала своему отцу «встречей в Гааге». Чтобы изменить своё мнение и вернуться к реальности, Машковой понадобилось столкнуться с множеством отказов на съемках и шквалом негативных отзывов.

«Мы встретимся в Гаагском суде. Там мы обнимемся и поплачемся. Россияне будут судить всех ваших отцов, потому что вы погрязли во зле! Но, возможно, я еще буду бороться за своего», — заявляла она, потрясая кулаком.

Теперь многие в России считают, что Машкова «поменяла свою позицию». В противном случае трудно объяснить, почему ярая критик России внезапно изменила свои взгляды. Однако соотечественники не спешат её прощать — это подтверждается потоком негативных комментариев под публикациями о ней.

Читайте также:

Любовники, три брака, домогательства Берии, гепатит, пытки и лагеря: Что стало переломным моментом для Татьяны Окуневской?

Ребенок из детского дома, онкология и брак с лечащем врачем покойной жены: Как сложилась судьба Георгия Штиля из «Убойной силы»?

Новая избранница с безграничным терпением: тайная любовница Петра Чернышёва — реальность или выдумка?
#статьи
#сша
#отец
#россияне
#актриса
#отношения
#карьера
#сво
#зеленский
В Госдуме оценили предложение Маска Зеленскому покинуть Украину
Шеремет считает спасительным предложение Маска Зеленскому покинуть страну
04 марта 2025, 17:53

Фото: istockphoto/ANGHI

Предложение американского миллиардера Илона Маска Владимиру Зеленскому покинуть Украину — спасительное для главы киевского режима. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Для Зеленского, схожего с загнанным волком, обложенным со всех сторон красными флажками, это заманчивое, спасительное и рациональное предложение, определяющее его дальнейшую судьбу», — сказал парламентарий.
По мнению Шеремета, другого шанса у Зеленского попросту может не быть. Кроме того, депутат ГД считает, что предложение Маска можно заложить в основу, сделав его частью мирной сделки по кризису на Украине.

Перед этим Маск предложил Зеленскому отправиться в нейтральное государство, отказавшись от власти в обмен на амнистию.

Читайте также:

Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать с США договор по недрам

«Мой песик!»: Медведев назвал Зеленского нацистской шавкой

Италия отказалась помогать Украине
#мир
#россия
#украина
#сша
#илон маск
#владимир зеленский
#война
#сво
#конфликт
#новости
#госдума
#депутаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ рассказал о происходящем с ВСУ в зоне СВО
Боец ВС РФ Панда: десантники ВСУ убегают сразу же после высадки
04 марта 2025, 17:23

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинский десант бежит с позиций сразу после встречи со штурмовиками ВС РФ на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российского военнослужащего, чей позывной Панда.
«Прибывая на место, они десантируются, наталкиваются на наших штурмовиков и убегают. Частно бывает так, что они только высадились и побежали обратно», — прокомментировал командир взвода одного из мотострелковых полков восточной группировки войск.
Панда резюмировал, что при освобождении Бурлацкого при встрече с российскими штурмовиками с поля боя сбежали как минимум три группы украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ обнаружили натовское оружие в Курской области. Уточнялось, что речь идет о вооружениях и боеприпасах польского, немецкого и американского производства.

Читайте также:

На Западе раскрыли главное последствие ссоры Зеленского с Трампом для Украины

Боец ВС РФ в одиночку сдерживал ВСУ на белогоровском направлении в ЛНР почти три месяца

Боевики ВСУ перебрасывают силы из Курской области на юг ДНР — ТАСС
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе раскрыли главное последствие ссоры Зеленского с Трампом для Украины
Politico: остановка поддержки от США будет стоить Украине новых земель
04 марта 2025, 17:07

Фото: istockphoto/Olena_Z

Остановка поддержки со стороны США обойдется Украине новыми территориальными потерями. Об этом пишут обозреватели европейской версии газеты Politico, ссылаясь на источник среди украинских чиновников.
«Во-первых, текущая остановка [военной помощи] оставляет надежду на возобновление [поставок], поэтому это мера принудительной дипломатии, а не разрыв [отношений]. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно», — прокомментировал аноним.
По мнению собеседника издания, приостановка американской поддержки «будет стоить Украине ненужных смертей и потерянных территорий, но к поражению не приведет». Более того, он уверен, что Украина сможет найти «формулу решения» с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп приостановил помощь киевскому режиму после ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

Ранее сообщалось, как боец ВС РФ в одиночку сдерживал противника практически три месяца в ЛНР.

Читайте также:

Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ

Бойцы ВС РФ нашли брошенное ВСУ оружие НАТО в Погребках Курской области

Италия отказалась помогать Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сша
#киев
#оружие
#помощь
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Набор на контрактную службу в ВС РФ: специальные условия для бойцов СВО
04 марта 2025, 16:59

Фото: iStock/zim286

Военнослужащих по контракту в армии России государство обеспечивает различными выплатами, а также предоставляет целый пакет социальных гарантий и льгот, которые также распространяются и на семьи российских бойцов. При этом условия прохождения службы и меры поддержки зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы и других факторов. Подробнее рассказывает «Радио 1».

Условия заключения контракта с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ в Московской области можно заключить на один, три или пять лет. При подписании контракта военнослужащие получают единовременную выплату в 1,9 миллиона рублей и федеральную разовую выплату в 400 тысяч рублей. Также участникам СВО гарантирована высокая зарплата: рядовые — 204 тысячи рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены отдельные дополнительные выплаты: 8000 рублей за сутки участия в активных боевых действиях и 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения или за уничтожение вражеской техники.

В Подмосковье бойцы проходят подготовку, получают современное снаряжение и обеспечиваются связью с родственниками.

Льготы для участников СВО


Военнослужащие по контракту могут рассчитывать на:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Статус ветерана боевых действий


Все бойцы, участвующие в СВО, получают статус ветерана боевых действий, по которому также предусмотрены различные льготы и выплаты. Согласно данному статусу военные ежемесячно получают от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, а также предусмотрена компенсация за жилье и капитальный ремонт в размере 50%.

Ветераны боевых действий имеют право на бесплатный проезд, психологическую помощь и обучение на бюджетной основе. В Московской области действуют скидки на водный транспорт и бесплатные путевки в санатории. Также ветераны имеют право на отпуск в любое время, бесплатную газификацию и протезирование, а также снижение транспортного налога.

Выплаты за награды в зоне СВО


Военнослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали.

Героям России выплачивается 89 675 рублей в месяц. С марта 2025 года вводятся новые стимулы: ежемесячные надбавки в 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают поддержку государства защитников страны.

Льготы для семей военнослужащих


Семьи военнослужащих имеют право на кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО защищены от увольнения или сокращения, при условии наличия детей до 18 лет.

При этом детей контрактников без очереди принимают в детские сады, обеспечивают бесплатным горячим питанием и продленкой в школах, а также обеспечивают льготами при поступлении в престижные вузы на бюджетной основе. Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные учреждения.

Также семьи военных, которые попали в плен или пропали без вести, получают ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму для детей.

Выплаты по инвалидности


Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

• 3 000 000 ₽ — разовая выплата;
• 2 900 000 ₽ — единовременная выплата при увольнении;
• от 800 000 до 2 300 000 ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
• от 43 000 до 219 000 ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
• от 5 600 до 7 100 ₽ — ежемесячная выплата;
• 3 500 ₽ — ежемесячная региональная выплата (для инвалидов 1 и 2 группы);
• 1 000 ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.

При ранении в зоне СВО военнослужащий может получить до 4 миллионов рублей. Размер выплаты будет зависеть от тяжести ранения: от 100 тысяч за легкое до 3 миллионов за тяжелое.

Заполнить заявку на подписание контракта с минобороны РФ и подробнее узнать обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

Читайте также:

«Он офицер. Он обязан»: Бойцы бригады «Терек» рассказали о службе по контракту и выплатах

Изменения правил призыва в армию 2025: что изменится, кого призовут, будет ли новая мобилизация в РФ

В Госдуме раскрыли планы по новой волне мобилизации
#подмосковье
#зарплата
#помощь
#жильё
#транспорт
#минобороны рф
#военные
#медали
#награды
#льготы
#выплаты
#ветераны
#капитальный семьи
#вузы
#обучение
#налоговые льготы
#кредитные санатории
#компенсация
#сво
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ в одиночку сдерживал ВСУ на белогоровском направлении в ЛНР почти три месяца
Боец ВС РФ Тумасов один сдерживал ВСУ почти три месяца в ЛНР
04 марта 2025, 16:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

На протяжении 81 дня в одиночку сдерживал украинских боевиков боец ВС РФ Вадим Тумасов. Бои проходили на белогоровском направлении Луганской народной республики. Историю солдата привел Telegram-канал «УралLive».
Тумасов — единственный выживший под огнем украинских неонацистов. Солдат неделю отбивался в одиночку.

Военнослужащий Свердловской области пояснил, что его группа оказалась под обстрелом противника при штурме позиций. Тумасов занял дренажную трубу под трассой, где были еще три солдата.

Данная позиция была стратегически важной, поскольку с нее все хорошо просматривалось. Если бы ВСУ заняли тот опорник, то у них было бы преимущество, чтобы наблюдать за тыловыми позициями ВС РФ.

Тумасов добавил, что все четверо были ранены, но выжил только он один, а эвакуировать его не получалось, поскольку позиция была открыта. Тумасова вывезли 31 декабря и доставили в госпиталь.

Ранее сообщались последние новости из Курской области.

Читайте также:

Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ

На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия

СМИ назвали причину удара «Искандером» по полигону ВСУ в зоне СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате