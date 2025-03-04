«Я кричу, требую, плачу»: Неожиданная связь актрисы Машковой из «Не родись красивой» с Зеленским и унижение отца за патриотизм

Военнослужащих по контракту в армии России государство обеспечивает различными выплатами, а также предоставляет целый пакет социальных гарантий и льгот, которые также распространяются и на семьи российских бойцов. При этом условия прохождения службы и меры поддержки зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы и других факторов. Подробнее рассказывает «Радио 1».