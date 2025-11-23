Уехавшего из России ведущего «Модного приговора» могут арестовать

23 ноября 2025, 13:18

Mash: Александра Васильева могут заочно арестовать из-за налоговых долгов

Александр Васильев (Фото: Инстаграм* @alexandre_vassiliev)

Телеведущего, историка моды Александра Васильева могут заочно арестовать за налоговые долги. Об этом пишет Telegram-канал Mash.