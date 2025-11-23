Уехавшего из России ведущего «Модного приговора» могут арестовать
Телеведущего, историка моды Александра Васильева могут заочно арестовать за налоговые долги. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Бывший ведущий «Модного приговора» накопил около 325 тысяч рублей долгов. Он не оплачивает счета с мая. Федеральная налоговая служба подала иск на его компанию ООО «ЛАВ» на сумму 95 тысяч рублей.
Кроме того, счета организации Васильева в двух банках блокированы и арестованы. Юридический адрес фирмы, согласно документам, является недостоверным. Доходы ООО «ЛАВ», которые в 2022 году составляли 26 миллионов рублей, в 2024 году снизились до нуля.
Компания сотрудничала с различными производствами, такими как фарфоровые, текстильные и хрустальные. В настоящее время организация не принимает заказы, а остатки товаров реализует через маркетплейсы.
Сам Васильев не прокомментировал угрозу ареста счетов. На сегодняшний день историк моды проживает во Франции.
