Уехавший из России комик Руслан Белый* предрек себе работу курьера
Покинув родину, известный российский комик Руслан Белый* откровенно рассказал о своем материальном положении. По словам артиста, скопленные средства позволят комфортно прожить еще примерно четыре года.
Размышляя о будущем дочери Роберты, которая появилась на свет уже после переезда за границу, Белый* в интервью на YouTube предположил, что в перспективе не исключено даже трудоустройство курьером.
«Я могу уже оказаться курьером», — сказал мужчина.*Признан иностранным агентом на территории РФ.
**Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).