Уехавший из России комик Руслан Белый* предрек себе работу курьера

24 июля 2025, 12:38

Руслан Белый* ( Instagram** @ruslan_belyy_ )

Покинув родину, известный российский комик Руслан Белый* откровенно рассказал о своем материальном положении. По словам артиста, скопленные средства позволят комфортно прожить еще примерно четыре года.





Размышляя о будущем дочери Роберты, которая появилась на свет уже после переезда за границу, Белый* в интервью на YouTube предположил, что в перспективе не исключено даже трудоустройство курьером.





«Я могу уже оказаться курьером», — сказал мужчина.