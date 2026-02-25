Уехавший в США стример Хесус* убирает снег в Нью-Йорке за 30 долларов в час
Российский стример и блогер Алексей Губанов*, известный как JesusAVGN* и Хесус*, убирает снег на улицах Нью-Йорка. Об этом он сам сообщил в соцсетях.
Губанов* опубликовал видео, на котором он запечатлен в форме работника Департамента санитарии Нью-Йорка (DSNY). Блогер объяснил, что стал уборщиком, откликнувшись на просьбу мэра Зорана Мамдани.
«Я устроился на работу в DSNY, официально, и это не шутка… Мамдани очень сильно просил, я решил, почему бы и нет», — заявил стример.21 февраля из-за сильной непогоды городские власти призвали жителей устроиться на временную подработку для уборки улиц от снега. Зарплата таких сотрудников начинается от 30 долларов (около 2200 рублей) в час.