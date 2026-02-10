«Угостить запрещёнными продуктами»: Александр Ревва рассказал о своих отцовских обязанностях

10 февраля 2026, 22:52

Ревва признался, что с дочерьми он проводит всё свободное время

Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

Александр Ревва откровенно рассказал, какие обязанности в семье ему ближе всего. В беседе с ТВ Mail артист признался, что не испытывает особой любви к бытовым делам — уборка и стирка явно не входят в список его любимых занятий.





Зато в роли отца певец чувствует себя максимально комфортно. Всё, что связано с воспитанием и досугом дочерей Алисы и Амели, Ревва делает с удовольствием.





«Папа Александр Ревва может поиграть с детьми, рассказать сказку, отвезти в школу, привезти из школы, отвезти на спортивное мероприятие, взять детей и пойти на какой-то концерт, на спектакль, поехать или полететь с детьми в какую-то тёплую страну, угостить детей мороженым и всякими разными, скажем так, очень вкусными, но запрещёнными, по словам мамы, продуктами», — поделился шоумен.