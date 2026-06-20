Ухажер Ирины Пеговой показал редкое фото с ней

20 июня 2026, 13:30

Ухажер Ирины Пеговой Сергей Марин показал редкий снимок с артисткой

Ирина Пегова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Сергей Марин наконец рассекретил свои отношения с Ириной Пеговой. Актер впервые порадовал поклонников совместными снимками с избранницей.





На одном фото в соцсетях они в зрительном зале — сидят бок о бок и смотрят друг на друга с неподдельной нежностью. Подпись тронула фанатов до глубины души.



Сергей Марин и Ирина Пегова (Фото: Instagram*/marin_sergey_akter)



«Как же важно найти своего человека», — написал Марин.