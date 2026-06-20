Ухажер Ирины Пеговой показал редкое фото с ней
Ухажер Ирины Пеговой Сергей Марин показал редкий снимок с артисткой
Сергей Марин наконец рассекретил свои отношения с Ириной Пеговой. Актер впервые порадовал поклонников совместными снимками с избранницей.
На одном фото в соцсетях они в зрительном зале — сидят бок о бок и смотрят друг на друга с неподдельной нежностью. Подпись тронула фанатов до глубины души.
«Как же важно найти своего человека», — написал Марин.Но это не всё: Сергей также показал кадры из Вологды, куда они отправились праздновать 48-летие Ирины. Особый восторг вызвало видео, где звездная пара весело меряет гигантские шляпы, несмотря на знойную погоду.
Об их романе заговорили еще прошлым летом, когда они стали появляться вместе на мероприятиях. И хотя Сергей на десять лет младше, их отношения доказывают: любви возраст не помеха.