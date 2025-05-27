Уход в армию после уголовного дела, отсутствие актерского образования, взрослые женщины и насилие: что скрывает Глеб Калюжный?

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)
Глеб Калюжный — актер, музыкант и рэпер, который приобрел популярность благодаря роли в сериале «Вампиры средней полосы». Сегодня, 27 мая 2025 года, он отправился служить в армию, исполняя свой долг перед родиной.
Подробнее о его личной жизни и уголовном деле, возбужденном против него, читайте в материале «Радио 1».
У актера есть старший брат и две младшие сестры. В детстве Глеб сменил около десяти школ, включая учебное заведение для трудных подростков.
Первой значимой киноработой Калюжного стала подростковая мелодрама «14+», где его заметила кастинг-директор благодаря его музыкальной деятельности. В 2015 году он также снялся в сериале «Красные браслеты». За свою карьеру Глеб проявил себя в различных проектах, включая «Трудные подростки», «Я свободен», «Территория» и «Новенькие».
В начале марта «Коммерсантъ» сообщил, что против Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ). На следующий день он явился к следователю с адвокатом и директором, а допрос длился более трех часов. По информации источника издания, актер частично признал свою вину. Расследование было решено не прекращать, и срок его продлили до мая.
Позже актер посетил военкомат, где получил штраф в размере 30 тыс. рублей за неявку по повестке и новую повестку.
В интервью 2024 года он сказал, что чувствует себя по-настоящему счастливым и испытывает новые эмоции. Он отметил, что его предыдущие отношения были деструктивными, а сейчас рядом с ним человек, которого он считает ценным подарком судьбы.
Калюжный долго держал в тайне личность своей избранницы, однако на премьере нового сезона сервиса Wink в 2024 году пара появилась публично. Возлюбленной артиста оказалась PR-менеджер Анна Титова. Позднее стало известно от Пятого канала, что Калюжный прекратил отношения с Титовой, которая старше его на десять лет. Причина разрыва осталась неизвестной, хотя сам актёр отметил, что стал более избирательно относиться к людям.
На вопрос журналистов у призывного пункта он подтвердил, что его девушка будет ждать его возвращения из армии, однако о ней ничего не известно.
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Биография и ранние годыГлеб Калюжный, родившийся 14 августа 1998 года в Москве, с детства сталкивался с трудностями. Его родители развелись, когда он был еще маленьким, с отцом он поддерживает связь лишь в дни рождения.
У актера есть старший брат и две младшие сестры. В детстве Глеб сменил около десяти школ, включая учебное заведение для трудных подростков.
Образование и актерская карьераНесмотря на отсутствие формального актерского образования, Калюжный стремится развиваться в этой сфере. В интервью 2023 года он признался, что испытывает «синдром самозванца» из-за отсутствия диплома, но планирует заочно окончить ГИТИС или ВГИК. В феврале 2025 года Глеб сообщил, что учится на режиссера.
Первой значимой киноработой Калюжного стала подростковая мелодрама «14+», где его заметила кастинг-директор благодаря его музыкальной деятельности. В 2015 году он также снялся в сериале «Красные браслеты». За свою карьеру Глеб проявил себя в различных проектах, включая «Трудные подростки», «Я свободен», «Территория» и «Новенькие».
Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)
Музыкальная карьераС юных лет Глеб увлекся рэпом и начал писать собственные тексты. Его первый альбом «Откровенный» вышел в 2015 году и включал восемь песен, все тексты которых были написаны им самим. В 2016 году он создал рэп-дуэт 2man с другом. С 2022 по 2024 год Калюжный выпустил почти 30 синглов, продолжая развивать свою музыкальную карьеру.
Успех в сериале «Вампиры средней полосы»В 2021 году Глеб получил популярность благодаря роли молодого вампира Женьки в сериале «Вампиры средней полосы». Этот проект стал одним из самых заметных в его карьере и способствовал расширению его аудитории.
Армия и уголовное делоАктер Глеб Калюжный отправился в армию со сборного пункта на Угрешской улице в юго-восточной части Москвы. Он заявил, что не будет сожалеть, что в этом году не сможет участвовать в съемках. Калюжный также добавил, что не знает, в какие войска его направят. Парня провожали родственники и друзья.
«Я думаю, что постараюсь вырываться на премьеры», — отметил он.
В начале марта «Коммерсантъ» сообщил, что против Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ). На следующий день он явился к следователю с адвокатом и директором, а допрос длился более трех часов. По информации источника издания, актер частично признал свою вину. Расследование было решено не прекращать, и срок его продлили до мая.
Позже актер посетил военкомат, где получил штраф в размере 30 тыс. рублей за неявку по повестке и новую повестку.
Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)
Личная жизньГлеб не состоит в браке и не имеет детей, предпочитая сохранять свою личную жизнь в секрете. В июне 2021 года визажист Юлия Магма (Цветкова) обвинила его в физическом насилии, опубликовав в социальных сетях фотографии с предполагаемыми следами от пощечин и сообщив о подаче заявления в полицию. Однако через несколько дней она отозвала своё заявление. Сам Калюжный не сделал никаких комментариев по этому поводу.
В интервью 2024 года он сказал, что чувствует себя по-настоящему счастливым и испытывает новые эмоции. Он отметил, что его предыдущие отношения были деструктивными, а сейчас рядом с ним человек, которого он считает ценным подарком судьбы.
Калюжный долго держал в тайне личность своей избранницы, однако на премьере нового сезона сервиса Wink в 2024 году пара появилась публично. Возлюбленной артиста оказалась PR-менеджер Анна Титова. Позднее стало известно от Пятого канала, что Калюжный прекратил отношения с Титовой, которая старше его на десять лет. Причина разрыва осталась неизвестной, хотя сам актёр отметил, что стал более избирательно относиться к людям.
На вопрос журналистов у призывного пункта он подтвердил, что его девушка будет ждать его возвращения из армии, однако о ней ничего не известно.
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Дарья Осипова