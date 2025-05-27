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Уход в армию после уголовного дела, отсутствие актерского образования, взрослые женщины и насилие: что скрывает Глеб Калюжный?

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Глеб Калюжный — актер, музыкант и рэпер, который приобрел популярность благодаря роли в сериале «Вампиры средней полосы». Сегодня, 27 мая 2025 года, он отправился служить в армию, исполняя свой долг перед родиной.
Подробнее о его личной жизни и уголовном деле, возбужденном против него, читайте в материале «Радио 1».

Биография и ранние годы

Глеб Калюжный, родившийся 14 августа 1998 года в Москве, с детства сталкивался с трудностями. Его родители развелись, когда он был еще маленьким, с отцом он поддерживает связь лишь в дни рождения.

У актера есть старший брат и две младшие сестры. В детстве Глеб сменил около десяти школ, включая учебное заведение для трудных подростков.

Образование и актерская карьера

Несмотря на отсутствие формального актерского образования, Калюжный стремится развиваться в этой сфере. В интервью 2023 года он признался, что испытывает «синдром самозванца» из-за отсутствия диплома, но планирует заочно окончить ГИТИС или ВГИК. В феврале 2025 года Глеб сообщил, что учится на режиссера.

Первой значимой киноработой Калюжного стала подростковая мелодрама «14+», где его заметила кастинг-директор благодаря его музыкальной деятельности. В 2015 году он также снялся в сериале «Красные браслеты». За свою карьеру Глеб проявил себя в различных проектах, включая «Трудные подростки», «Я свободен», «Территория» и «Новенькие».

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Музыкальная карьера

С юных лет Глеб увлекся рэпом и начал писать собственные тексты. Его первый альбом «Откровенный» вышел в 2015 году и включал восемь песен, все тексты которых были написаны им самим. В 2016 году он создал рэп-дуэт 2man с другом. С 2022 по 2024 год Калюжный выпустил почти 30 синглов, продолжая развивать свою музыкальную карьеру.

Успех в сериале «Вампиры средней полосы»

В 2021 году Глеб получил популярность благодаря роли молодого вампира Женьки в сериале «Вампиры средней полосы». Этот проект стал одним из самых заметных в его карьере и способствовал расширению его аудитории.

Армия и уголовное дело

Актер Глеб Калюжный отправился в армию со сборного пункта на Угрешской улице в юго-восточной части Москвы. Он заявил, что не будет сожалеть, что в этом году не сможет участвовать в съемках. Калюжный также добавил, что не знает, в какие войска его направят. Парня провожали родственники и друзья.

«Я думаю, что постараюсь вырываться на премьеры», — отметил он.

В начале марта «Коммерсантъ» сообщил, что против Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ). На следующий день он явился к следователю с адвокатом и директором, а допрос длился более трех часов. По информации источника издания, актер частично признал свою вину. Расследование было решено не прекращать, и срок его продлили до мая.

Позже актер посетил военкомат, где получил штраф в размере 30 тыс. рублей за неявку по повестке и новую повестку.

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Личная жизнь

Глеб не состоит в браке и не имеет детей, предпочитая сохранять свою личную жизнь в секрете. В июне 2021 года визажист Юлия Магма (Цветкова) обвинила его в физическом насилии, опубликовав в социальных сетях фотографии с предполагаемыми следами от пощечин и сообщив о подаче заявления в полицию. Однако через несколько дней она отозвала своё заявление. Сам Калюжный не сделал никаких комментариев по этому поводу.

В интервью 2024 года он сказал, что чувствует себя по-настоящему счастливым и испытывает новые эмоции. Он отметил, что его предыдущие отношения были деструктивными, а сейчас рядом с ним человек, которого он считает ценным подарком судьбы.

Калюжный долго держал в тайне личность своей избранницы, однако на премьере нового сезона сервиса Wink в 2024 году пара появилась публично. Возлюбленной артиста оказалась PR-менеджер Анна Титова. Позднее стало известно от Пятого канала, что Калюжный прекратил отношения с Титовой, которая старше его на десять лет. Причина разрыва осталась неизвестной, хотя сам актёр отметил, что стал более избирательно относиться к людям.

На вопрос журналистов у призывного пункта он подтвердил, что его девушка будет ждать его возвращения из армии, однако о ней ничего не известно.

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Психолог Кардиакос раскрыла, почему Ксения Бородина выбирает мужчин-абьюзеров
Психолог Кардиакос: Бородина выбирает абьюзеров из-за страха отвержения
27 мая 2025, 13:53

Ксения Бородина (Фото: телеграм-канал @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина и ее новый избранник приковывают к себе все больше внимания. Так они вместе появились на телешоу, где вызвали бурю эмоций! Николай Сердюков в шутку пригрозил сломать Ксении ногу.
Этот момент вызывал негодование в обществе, а телеведущая Дана Борисова назвала Сердюкова альфонсом и худшим бойфрендом Бородиной.

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» с «Радио 1» рассказала, что в отношениях Ксении Бородиной с мужчинами, ориентируясь на данные СМИ и соцсети телеведущей, можно сделать интересные выводы.

«Там можно увидеть определенную схожесть в тех мужчинах, с которыми она встречалась после расторжения отношений с Юрием Будаговым и рождения первой дочки. Именно после расторжения абьюзивных отношений у нас может складываться тенденция обращать внимание на более слабых претендентов — возможно, это ее защитная реакция», — сказала эксперт.

По предположению психолога, у телеведущей непростые отношения с мужчинами из-за разлучения в детстве с родным отцом, который после не участвовал в ее жизни.

«После того, как ее мама вышла замуж за итальянца, она еще и с ней разлучилась. То есть буквально в один год случилось некое нарушение базовой безопасности, что влечет за собой тревожность и страх отвержения. Страх отвержения — это когда человек потерял что-то очень для себя важное, а родители — это глобальные фигуры, которые защищают нас от всего мира, на них строится наше спокойствие, безопасность, вера во многие вещи, которые потом представляют собой вообще наш взгляд на мир», — объяснила Кардиакос.
Ксения Бородина (Фото: телеграм-канал @borodylia0803)

Она добавила, что этот страх отвержения сформировал внутреннее стремление угождать, а значит, должен быть тот, кто требует.

«Более сильный, абьюзивный, свободолюбивый мужчина будет требовать. Ксения также полюбила некую любовь к финансам, потому что мужчина, за которого вышла замуж ее мать, был очень обеспеченным. Тут ее трудоголизм получил старт. То есть ее безопасность и любовь более-менее ощутима, когда есть деньги. Она думала, что будет зарабатывать, чтобы не нуждаться и не бояться потерять», — отметила собеседница.

Смерть первой любви — Леонида Нерушенко могла стать травматичным событием для телеведущей, потому что это снова потеря и страх отвержения.

«Абьюзер в жизни женщины чаще всего появляется, когда она переживает большую утрату. Женщина в этот момент очень уязвима, и в абьюзерах она первое время видит защиту. Если проследить динамику, то все отношения длятся в районе 4-5 лет, это нам говорит о что, что в глубокие отношения Бородина не входила, что далее начинались значимые кризисы», — сказала специалист.

По ее мнению, страх привязанности к партнеру не позволят звезде «Дома-2» пускаться в спокойное любовное плавание и ехать по ровной дороге.

«Для закрывания ран, ощущения себя живой и любимой ей нужны были эмоции. Когда страсть утихает, ее надо чем-то разжигать. Партнеры Бородиной все достаточно непростые по характеру, и были конфликты невыносимые», — подчеркнула Анастасия Кардиакос.
Ксения Бородина (Фото: телеграм-канал @borodylia0803)

Она предположила, что также у телеведущей проявляется материнская роль в отношениях с мужчинами, потому что она является большой мамой для многих людей на телепроекте «Дом-2».

«Отчасти это тоже проигрывание той материнской роли, которую где-то она недополучила, пока жила с бабушкой и дедушкой, когда ее мама уехала из страны», — заключила клинический психолог.

Ксения Бородина (Фото: телеграм-канал @borodylia0803)

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«Бритни по-русски»: Ольга Серябкина устроила откровенные танцы
Певица Ольга Серябкина станцевала в полупрозрачной одежде
27 мая 2025, 13:52

Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)

40-летняя Ольга Серябкина опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором предстала в белом мини-платье на тонких бретелях, выгодно и откровенно демонстрирующем ее фигуру.
Поверх полупрозрачной ткани платья она надела белую оверсайз-куртку. Образ дополнили очки с прозрачными стеклами, яркий макияж и распущенные волосы.

Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)

«Когда похудела к лету, а его все еще нет», — подписала певица видео.
Зажигательные танцы и откровенный внешний вид моментально привлекли внимание поклонников, которые заметили сходство Ольги с американской поп-певицей Бритни Спирс.

«Что-то на бритниспирском», «Напомнила мне сейчас Бритни Спирс», «Бритни по-русски», «Это Бритни Спирс 2?», — восхищаясь, писали в комментариях под постом певицы поклонники.

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Скарлетт Йоханссон раскрыла свою мечту, от которой отказалась в пользу актерской карьеры
Скарлетт Йоханссон хотела стать режиссером
27 мая 2025, 13:50

Скарлетт Йоханссон (Фото: Instagram*/theoutset)

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала в беседе с The New York Times, что хотела стать режиссером, но со временем сместила акцент на актерскую карьеру.
«Я творчески взаимодействовала с режиссерами, с которыми работала, брала на себя разные роли, которые были сложными. В итоге пришлось отказаться от мечты», — прокомментировала собеседница.
В качестве режиссера звезда фильма «Трудности перевода» дебютировала на 78-м Каннском кинофестивале со своим драмеди «Великая Элеонора». Сюжет картины повествует о необычной дружбе 90-летней Элеоноры с ее новым 19-летним приятелем. Критики неоднозначно оценили работу.

Дебют 40-летняя артистка отметила на яхте в эффектном черном облегающем наряде с тонкими бретелями.

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«За меньшую сумму не согласится»: каков гонорар Петросяна за концерт
Продюсер Дворцов: Евгений Петросян зарабатывает от 3 до 4 млн рублей за шоу
27 мая 2025, 13:44

Евгений Петросян (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юморист Евгений Петросян просит за концерт от 3 до 4 млн рублей, на меньшую сумму 79-летний артист не согласится. Об этом изданию «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.
До 2013 года Петросян вёл свою передачу «Кривое зеркало», имевшую когда-то большой успех. В 2014 году на ТВ артист выступает с программой «Петросян-шоу». Также, как отметил продюсер Дворцов, он продолжает давать концерты.
«Гонорар у него в промежутке от 3 до 4 млн рублей, потому что Евгений Ваганович за меньшую сумму не согласится никогда выступать. Спрос на него сейчас есть в принципе у каких-то заказчиков, администраций городов, но именно на его шоу», — рассказал продюсер.
Также у Петросяна есть сбережения. За свою карьеру юморист сумел накопить немалое состояние, поэтому сейчас может не беспокоиться о финансах.
«Живет на то, что наработал, плюс пенсия, какие-то дивиденды и отчисления творческие. У него же всё-таки его шоу «Кривое зеркало», насколько я знаю, по России гастролирует от раза к разу. Он на этом и зарабатывает», — сообщил Дворцов.
Ранее сообщалось о том, что Евгений Петросян выписал свою дочь Викторину из квартиры. По данным СМИ, отец и дочь уже давно не общаются. Как считает психолог Катерина Рублева, это свидетельствует о глубоком семейном разладе.

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#спрос
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Пропавший с радаров Константин Меладзе попал на видео
Солистка «ВИА Гра» Синецкая выложила редкие кадры с Константином Меладзе
27 мая 2025, 13:28

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Одна из участниц группы «ВИА Гра» Ульяна Синецкая выложила в соцсетях кадры с продюсером Константином Меладзе. Мужчина почти не попадает в поле зрения прессы с 2022 года, ведя затворнический образ жизни.
На опубликованном видео Меладзе запечатлен в звукозаписывающей студии, где исполнительница записывала вокальную партию для последней композиции группы под названием Galileo. Продюсер внимательно смотрел за процессом, будучи одетым во все черное.

Фото: Instagram*/sinetskayaulyana

«Петь тебе хорошо надо», — говорит Меладзе на видео.
Когда песня вышла, и шоумен закрыл проект, особо отметив свою экс-супругу Веру Брежневу. Не остались без внимания и другие участницы.

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#мир
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#звёзды
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